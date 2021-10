Al Horford convenció a Dennis Schröder para fichar por Boston Celtics

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Por mala que fuese la reputación que acompañase a Dennis Schröder en el momento de salir a la agencia libre, el reducido coste de su fichaje por los Celtics resulta un éxito para la franquicia. Con su adquisición, Brad Stevens sumó un punto más a la que, a priori, es un mercado de agentes libres más que positivo. Aunque quizás haya que anotarle parte del mérito a Al Horford, pues fue el pívot el que hizo posible su llegada según lo ha hecho saber Jay King para The Athletic.

Todo comenzó con un cruce de palabras a través de Instagram, pero Horford pronto desveló sus intenciones. «Hablemos por teléfono sobre los Boston Celtics». Dominicano y alemán fueron compañeros de equipo durante los dos primeros años de Schröder en Atlanta, pero la vida da muchas vueltas y ninguno de ellos contaba con el teléfono del otro. Problema al que pusieron rápida solución para acordar una llamada que Horford solucionaría por la vía rápida.

«Vas a tener un gran año aquí porque te conocemos, sabemos lo que te conviene y cómo sacar lo mejor de ti» le aseguraba Horford al otro lado del móvil. No hizo falta mucho más, un par de charlas de acercamiento y 5,9 millones por un año después, Dennis Schöder era jugador de los Celtics. Y él mismo tiene claro quien tiene la culpa. «Estoy aquí mayormente por él».

En realidad, Horford no hizo más que dibujarle una solución lógica. Para un jugador que busca revalorizarse, no hay mejor entorno que uno de los equipos más mediáticos del mundo, sin la presión por ganar que tenía en Lakers y con un puesto de rotación acotado a las virtudes y defectos del jugador en cuestión. Eso sí, por usual que sea, no deja de ser curioso que uno de los fichaje más sonados de la offseason se fragüe por redes sociales.

