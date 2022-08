Al dominicano no le gusta trabajar

¡Falso de toda falsedad! Si usted desea comprobar que “esa mentira no es verdad” solo tiene que darse una vuelta por la ciudad de Nueva York, principalmente en los barrios de Washington Heights e Inwood, en el alto Manhattan, el cual es señalado en el mapa de Google como “Little Dominican Republic”, la pequeña República Dominicana.

En esa barriada, la mayoría de los negocios, formales e informales, son propiedad de dominicanos, regenteados por dominicanos, con trabajadores dominicanos. Hay que ver el sacrificio que hace un criollo, para llevar honradamente el pan a la mesa, atendiendo un puesto de ventas de chucherías o de frutas y vegetales en las aceras del Boulevard Juan Pablo Duarte, (Calle San Nicolás), sin importar que sea bajo el ardiente sol del verano neoyorkino o las gélidas nieves del invierno.

Si usted se detiene en la calle 179 esquina a la avenida Fort Washington, a las seis de la mañana, cualquier día de trabajo, puede ver la inmensa cantidad de vans, (guagüitas de pasajeros) manejadas por un dominicano llena de compatriotas, hombres y mujeres, que van a trabajar a las factorías del vecino estado de Nueva Jersey.

Si desde ese lugar camina doscientos metros hacia el norte puede entrar a la estación de la calle 181 del tren “A” del sistema de transportación pública de esta ciudad y comprobar que casi todos los pasajeros son dominicanos. Pasa exactamente lo mismo unas cuadras al este con el tren #1, el más popular entre la diáspora dominicana, ¡Lleno de criollos! camino a sus lugares de trabajo.

Usted se para en cualquier esquina de estos barrios y le hace la señal a un taxi, podría apostar casi con un 100% de seguridad de que ese taxista es un dominicano. Nuestras barriadas están llenas de supermercados, colmados, clínicas, restaurantes, donde la mayoría son de dominicanos.

El termino NINI, ni trabajan ni estudian, tampoco se puede aplicar en nuestra comunidad. En el sistema de universidades pública de Nueva York, (Cyty University of New York (CUNY), el 85% son estudiantes dominicanos. Muchos de ellos son a la vez trabajadores, pues algunos padres no generan suficientes recursos para pagarles una carrera.

Entonces, ¿de dónde sale que al dominicano no le gusta trabajar? Simple, de los explotadores terratenientes, ingenieros constructores y hasta de los grandes hoteles turísticos de nuestro país que explotan la mano de obra ilegal, principalmente haitiana, con la excusa de que no consiguen dominicanos para hacer el trabajo y siguen incentivando la invasión de haitianos que está desbordando los centros de salud del Estado y ahora se le suma el sistema de educación pública nacional.

Lo que no dicen es, que a esos ilegales y más que ilegales, indocumentados, no les pagan un salario justo, no tienen ninguna de las conquistas laborales establecidas en el Código de Trabajo de la República Dominicana. No les proveen servicios de salud, ni vacaciones, ni días de fiestas pagados, ni liquidación, ni seguro de vida ni de accidentes, en fin, son cuasi esclavos.

En ese ambiente los dominicanos no van a trabajar. Pedirle a esos desalmados que mejoren los sueldos y que cumplan con las leyes laborales dominicanas es aullarle a la luna.

Mientras continúen violando el Código de Trabajo y las autoridades permitiendo las condiciones infrahumanas en la que se desenvuelven esos obreros, no van a conseguir personal quisqueyano. Estos han sido forzados a salir de su lar nativo con el fin de buscar, en otras latitudes, mejores oportunidades de trabajo, donde sí se respetan las legislaciones.

Según estudiosos en la materia, esta gentrificación, lenta pero constante, es un plan bien orquestado por entidades multinacionales en combinación con los nuevos Bobadilla, Santana y Báez de nuestra nación, para finalmente lograr la anhelada, por ellos, unificación de la isla.

Así de fácil y de sencillo.

Por Carlos McCoy

