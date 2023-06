Al cierre: RD compila 27 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

EL NUEVO DIARIO, EL SALVADOR.- Los deportes de pesas, judo, gimnasia, boxeo y remo sumaron más medallas este lune en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en El Salvador.

La cosecha de 13 medallas elevó a 27 el total de preseas del país, incluidas tres de oro, seis de plata y 18 de bronce.

Pesas

Yudelina Mejía, Daiana Serrano y Fransheska Matías tuvieron una destacada actuación en el torneo de pesas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran esta ciudad.

Mejía, en los 87 kilos femeninos, puso a sonar el himno patrio en su primera presentación en este tipo de evento regional, al adueñarse del oro en el arranque, con 115 kilos, y la plata en el envión, con una alzada de 139 kilogramos.

Fransheska, en los 76 kilos, se quedó con el bronce al completar un peso de 121 kilogramos en el envión. En el arranque, la dominicana ocupó el cuarto puesto con 93 kilos.

Serrano, en cambio, obtuvo la presea de plata en la prueba 87 kilos, con un movimiento de 125 kilogramos. En el arranque quedó cuarta con 102 kilos. El oro del envión fue para Hellen Escobar, de Colombia (136 kilos) y el bronce para la venezolana Laura Peinado, con 121 kilogramos.

Con las cuatro medallas, pesas suma un total de 13 medallas, incluidas tres de oro, dos de plata y ocho de bronce.

Judo

Robert Florentino y Eiraima Silvestre obtuvieron sendas medallas de plata al caer en la final de sus respectivas categorías en el torneo de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de esta ciudad.

Mientras que José Nova se quedó con el bronce en los +100 kg.

Florentino fue derrotado por ippon en la final -90 kilos, por el cubano Iván Silva, quien ganó la presea dorada. En su primer combate, Robert se impuso ante Carlos Figuereo, de El Salvador, y en la semifinal despachó a Daniel Paz, de Colombia.

Florentino igualó su actuación en los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde ganó presea de plata.

Eiraima cayó en la final -78 kilos ante la cubana Kaliema Antomarchi, quien sorprendió a la quisqueyana con un ippon.

Silvestre, quien doblegó en la semifinal a Brenda Olaya, de Colombia, mejoró el bronce que obtuvo en la cita regional de Barranquilla en el 2018.

Gimnasia

Audrys Nin Reyes se colgó la medalla de plata en all around (todo aparato) en las competencias de gimnasia artística.

Nin Reyes obtuvo una calificación de 78.900 para quedarse con el segundo puesto y dar a la gimnasia dominicana su primera presea en este evento regional.

Con su actuación, Audrys supera el metal de bronce obtenido en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrado en Barranquilla, Colombia, en el 2018.

Yamilet Peña, quien tenía previsto tomar parte en all around femenino, no salió a la competencia con la finalidad de preservarse para la jornada de este martes.

Remo

Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez se adjudicaron la medalla de bronce en la modalidad doble par de remos cortos peso ligero masculino de las competencias de remo que se celebran en el Lago Ilopango.

Rodríguez y Vásquez hicieron el mejor tercer tiempo de la prueba, con 6:42.98, en la jornada del remo celebrada este lunes.

Boxeo lleva tres a la final

Los boxeadores dominicanos Alexis De la Cruz, Junior Alcántara y Cristian Pinales avanzaron a la final del torneo en el boxeo del evento este lunes.

En la misma jornada, los también dominicanos José De los Santos y Daniel Guzmán perdieron sus peleas y se quedaron con la medalla de bronce de sus respectivas divisiones.

Baloncesto femenino

El equipo nacional femenino se situó en la semifinal del torneo de baloncesto al derrotar 76 por 69 al combinado de México en la jornada de este lunes.

Esmery Martínez y Cesarina Capellán anotaron 18 puntos cada una, mientras que la veterana Yohanna Morton aportó 13 tantos con siete asistencia en el triunfo de la tropa quisqueyana.

El quinteto quisqueyana, que se mantiene invicto con 3-0, esperará el rival al enfrentará al concluir el programa.

La primera semifinal, en la que estará el equipo dominicano está pautada para celebrarse este martes a las 5:00 de la tarde (7:00 PM hora RD).

Tenis de mesa

Jaji Wu, nacionalizado dominicano también consiguió un bronce en tenis de mesa.