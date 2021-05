Aisha Syed Castro: Mi inspiración más grande es la disciplina

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Aisha Syed Castro es una violinista que a sus 31 años ha llevado el nombre de la República Dominicana a casi todos los rincones del mundo, sin embargo, estos logros profesionales no son producto de la suerte, sino de la constante disciplina y dedicación a su instrumento, indicando que su inspiración es parte de su disciplina.

“La disciplina es la mayor inspiración, definitivamente yo lo veo ya como un trabajo, la música es muy linda y todo eso, pero tengo que aprenderme piezas regularmente y eso conlleva mucha práctica y para aprender cosas nuevas siempre hay un grado de dificultad por lo que eso amerita esa disciplina, esa perseverancia”, explicó Syed Castro.

La virtuosa violinista sostuvo que la disciplina no es solamente la cantidad de horas que se le dedique a algo, sino la calidad de las horas.

“Uno puede tocar tres horas súper bien y las otras cinco horas desconcentrado, entonces ya el resultado no es el mismo”, dijo la violinista, al ser entrevistada por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches.

Es por eso que Syed Castro considera que todo lo que se quiera hacer de manera extraordinaria, requiere de ese “extra”.

“Por eso la palabra ordinaria de por sí, es ordinaria, entonces para mí ese extra significa ese trabajo que uno hace y realiza mientras otros quizás están durmiendo, teniendo un tiempo ocioso, hay que siempre pensar en mejorar y ese mejoramiento continuo es lo que lleva a uno a uno de un nivel a otro”, expresó.

Géneros musicales y su influencia en la sociedad

Para Syed Castro, en la vida hay que tener un balance, y consideró que si bien para los gustos se hicieron los colores en términos de música, no se trata de si el género es malo, sino a lo que incitan las palabras usadas.

“Yo soy de las que dice que hay que abrazar nuestra cultura, tanto el merengue como la bachata y el mismo género urbano, pero de una manera sana y enriquecedora para que nuestra sociedad pueda crecer, porque finalmente eso es lo que queremos, ser aportes a través de la música”, manifestó.

Dijo que es muy importante el núcleo de la familia, y expresó que “para mí la sociedad está formada por eso, cosas como la protección de la vida desde el vientre de la madre son cosas que son sumamente importantes que yo como cristiana me preocupo mucho por ellas y siempre hay que tratar de inspirar a la población a que pueda pensar por sí misma y expresarse”.

La artista del violín siente que en términos culturales debe haber un mayor manejo de finanzas cuando se envían a los chicos a estudiar fuera, “y traerlos de nuevo para que formen más orquestas sinfónicas, más programas culturales, no solamente en papel, sino que realmente se ejecute”.

Sus inicios

Aisha Syed Castro, oriunda de Santiago, empezó a los 5 años a tocar el violín, inspirada por su hermana que no se dedicó a tocar ese instrumento y que hoy se dedica a la medicina.

Además contó que a los 11 años tuvo la enorme responsabilidad de tocar como solista, acompañada por el maestro Julio de Wint en la Orquesta Sinfónica Nacional, y justo a esa edad comenzaron los conciertos profesionales, y a los 13 años fue aceptada como la primera latinoamericana en la Yehudi Menuhin School, un internado para niños precoces o virtuosos en la música.

Reveló que desde pequeñita estudiaba horas y horas, y recordó que a los ocho años antes de irse a Londres su madre la llevó a vivir a la capital con su maestro Hipólito Javier su esposa y sus hijos.

“yo le decía a mi madre que si yo no practicaba 8 horas diarias, no iba a ser nadie en la música clásica y hablamos con el colegio y me permitieron solo ir dos o tres veces al mes para que pudiera practicar a la Capital”, refirió.

Afirma que gracias a esa disciplina pudo desarrollar las habilidades, “y esa disciplina se me ha quedado”.

Syed Castro ha tocado en la India, Suiza, numerosos estados de Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, Italia, China, Japón, Corea, y casi todos los países de Latinoamérica, pero afirma que no se queda en los grandes escenarios, sino que siempre pide que le agenden visitas a cárceles y hospitales. En República Dominicana ha ido a Najayo, Rafey, entre otras.

Ahora estrena su más reciente producción discográfica titulada “Porteña”, álbum dedicado al compositor argentino Astor Piazolla en ocasión del centenario de su natalicio, el cual está en todas las plataformas digitales.

Dominicana Buenas Noches se transmite todos los sábados a las 10:30 de la noche por RNN canal 27 y es conducido por la destacada periodista y emprendedora Lorenny Solano.