Aisha celebra 20 años de carrera con documental

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El domingo 31 de enero Color Visión estrenará el primer documental de vida de la celebrada joven y violinista clásica dominicana Aisha Syed a las 6 PM, titulado “Soñando en Grande”.

El año 2021 marcará el 20 aniversario de su carrera ya que Aisha debutó a los 11 años en el 2001 como solista acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional y en los teatros más importantes de República Dominicana como el Teatro Nacional, el Palacio de Bellas Artes y el Gran Teatro del Cibao.

“El Futuro de la música clásica en República Dominicana tiene un nombre, Aisha Syed” fueron las palabras del Maestro Carlos Piantini, quien dirigió a Aisha en varias ocasiones incluyendo su último concierto en el Teatro Nacional en la sala que hoy lleva su nombre y cuando Aisha tenía 15 años.

Con su violín Stradivarius, pasión y entrega, Aisha ha sido reconocida por las críticas especializadas alrededor del mundo presentándose ante llenos totales en más de 30 países.

Aisha inició el violin a los 5 años de edad para luego debutar con conciertos como solista en el Teatro Nacional, Gran Teatro del Cibao y acompañada de la Orquesta Sinfónica Nacional a los once años de edad, convirtiéndose en la solista dominicana más joven en hacerlo.

A los trece años recién cumplidos hizo historia para toda latinoamericana, pues fue admitida como primera latinoamericana en la escuela para niños prodigios de la música clásica la Yehudi Menuhin School en Londres, Inglaterra.

A través de su adolescencia estudiando en Europa, Aisha pasó de ser niña prodigio a una joven virtuosa ante el ojo público de su país. Aparte de las giras de conciertos en Italia, Suiza, y Gran Bretaña como adolescente, Aisha realizaba todos los años conciertos en su país natal República Dominicana.

Al culminar sus estudios en la afamada Yehudi Menuhin School Aisha audicionó y ganó las dos becas completas en dos de las instituciones más prestigiosas dentro de la música clásica en el mundo, el Royal College of Music y el Guildhall School of Music and Drama donde igualmente han estudiado luminarias tales como Gustav Holst, Jaqueline Dupre, Benjamin Britten y Leopold Stokowsky entre otros.

Se graduó con honores como licenciada en música del Royal College of Music en Londres, Inglaterra. Galardonada en distintos rincones del mundo, Aisha fue reconocida por el afamado programa de música clásica de la BBC de Londres ‘In Tune’ como ‘Interpretación Milagrosa’ siendo su nombre añadido junto al de músicos como Anne Sophie Mutter, Daniel Baremboim entre otros a la prestigiosa lista Performing Miracles.