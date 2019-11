Aish, De la Rosa, Pigozzi y Martínez actuarán en el Ceremonial del Pabellón de la Fama

Comparte esta noticia

Portarán los símbolos del Pabellón en la exaltación del 10 de noviembre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Dos medallistas de oro y uno de bronce en los pasados Juegos Panamericanos de Lima (Perú) figuran entre los escogidos para actuar en el 53 Ceremonial del Exaltación del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

También figura el editor deportivo del periódico El Nuevo Diario, William Aish, uno de los jóvenes valores más destacados del periodismo dominicano en la actualidad.

Rodrigo de La Rosa Marte y Robert Pigozzi Perdomo, ganadores de medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima que se celebraron del 26 de julio al 11 de agosto pasado, fueron escogidos como actuantes por el Pabellón de la Fama, anunció este jueves su presidente Dionisio Guzmán.

Junto a ellos también actuará Yancarlos Martínez, ganador de bronce en los Panamericanos de Lima en los 200 metros libres.

Guzmán precisó que Corniel será el abanderado nacional en el Ceremonial que se realizará el domingo 10 del próximo mes, en un acto programado para iniciar a las 10:00 de la mañana y que tendrá lugar en el auditorio principal del Pabellón de la Fama, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Martínez es un velocista que la pasada semana también ganó un bronce en los Campeonatos Mundiales Militares celebrados en Wuhan, China. Actuará en el Ceremonial portando el laurel.

De su lado, Pigozzi será el abanderado del Pabellón para el acto del domingo 10, donde serán inmortalizados los ex peloteros profesionales Plácido Polanco, José Núñez y Alfonso Soriano; los propulsores Roosevelt Comarazamy y Bolívar Vargas Candelario; Eneida Pérez, ajedrecista; la ex selección de racquetbol Claudine García, Máximo Tapia (Tepo), otrora estrella del basket del Distrito Nacional y ex miembro de la selección nacional; el ex boxeador olímpico y profesional Jorge Amparo y el dos veces campeón individual y múltiple medallista en Juegos Panamericanos y centroamericanos y del Caribe, el tenimesista Luis Lin Ju.

Pigozzi hizo historia en Lima al ser el primer atleta dominicano que gana una medalla de oro en esquí acuático, en unos Juegos Panamericanos. Se coronó en la modalidad de slalom.

Mientras que Marte de La Rosa será el porta laurel del Ceremonial, honor que le concede el Pabellón de la Fama por conquistar la tercera medalla de oro que alcanza un boxeador dominicano en Juegos Panamericanos, emulando las hazañas de Joan Guzmán, en Mar de Plata 95 (Argentina) y Juan José Ubaldo Cabrera, en Santo Domingo 2003.

Marte de La Rosa ganó el título de los 52 kilogramos (peso mosca) venciendo en la final al mundialista y olímpico boxeador cubano Yosbany Veitía.

De su parte, William Aish portará el machete, uno de los símbolos del Pabellón de la Fama. El joven cronista realizó un gran trabajo para el medio que labora, llevando a los lectores todas las hazañas y logros alcanzados por los atletas dominicanos durante los Panamericanos de Lima.

Recientemente fue premiado como Cronista del Año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo.

Anuncios

Relacionado