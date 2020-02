AIRD y PUCMM acuerdan impulsar competitividad de Mipymes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm) firmaron este lunes un convenio de colaboración para impulsar la competitividad de las industrias dominicanas, especialmente de las medianas, pequeñas y micro empresas.

En dicho documento, ambas instituciones acordaron ejecutar investigaciones, capacitación, asistencia técnica y programas dirigidos a la implementación de la innovación, el emprendedurismo, la mejora de la productividad y la articulación productiva en la industria, indica un comunicado de AIRD.

“Si las industrias no dan empleo, las universidades no tienen estudiantes, y si las universidades no forman, las industrias no tienen personal capacitado”, sostuvo el rector de la Pucmm, Alfredo de la Cruz Baldera, durante el acto.

Mientras que el vicerrector académico de la universidad, David Álvarez, resaltó que como institución educativa no solo están construyendo programas doctorales, de maestrías y de licenciaturas sólidos, pero “también han aportado a empujar los niveles técnicos superiores, lo cual para la industria es fundamental”.

En el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad para el Desarrollo de las Mipymes”, ejecutado por el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, con el apoyo de la Unión Europea, aprobado en julio de 2019, la AIRD y la Pucmm presentaron en conjunto el proyecto “Implementación de la estrategia de la cadena de valor de productos cosméticos a través del fomento de la innovación y de la mejora de la competitividad y la articulación productiva”, ambas instituciones habían avanzado desde ya en la colaboración conjunta.

La AIRD señaña que ha impulsado este convenio y similares con otras instituciones académicas buscando fortalecer el vínculo academia-industria y las cadenas de valor para las cuales la Investigación y Desarrollo son fundamentales, como declarara el Segundo Congreso Industrial.

