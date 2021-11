AIRD y Adocem presentan estudio sostenibilidad industria cementera

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La sostenibilidad es un compromiso y una apuesta a la permanencia de las industrias, de sus aportes a la sociedad en que desarrolla sus actividades, de la rentabilidad para sus socios, de la generación de empleos.

Así lo expresó hoy Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industria de la República Dominicana, en la presentación del estudio-diagnóstico “Sostenibilidad de la Industria Cementera en República Dominicana”.

Almánzar agregó que enfocarse en la sostenibilidad es una respuesta al mercado y a la sociedad y hace las empresas viables a mediano y largo plazo.

El informe-diagnóstico presenta elementos como la gobernanza de la industria, los estándares de calidad aplicados, el valor estratégico que las empresas dan al empleo, las prácticas de inversión social, el cuidado del medio ambiente y el cumplimiento de las normativas ambientales.

Además, el compromiso con la economía circular y el coprocesamiento, el apoyo a la conservación y a la biodiversidad, el trato de la seguridad en sus procesos productivos y de salud, entre otros muchos aspectos en que las empresas que conforman la Asociación Dominicana de Cemento Portland (Adocem) exhiben los más altos parámetros internacionales posibles y que permiten decir que son industrias sostenibles.

La presentación del diagnóstico fue organizada por la AIRD en el marco de la actividad “Acciones Industriales que Transforman”. También hicieron uso de la palabra Félix González, presidente de Adocem, y Julissa Báez, directora ejecutiva de la institución.

Félix González, presidente de Adocem, manifestó que: “A inicios de este año nos propusimos el obtener indicadores puntuales, juntos como sector, sobre los demás elementos que componen la sostenibilidad y no solo el relativo al medio ambiente y el cambio climático. En ese tenor llevamos a cabo este 1er estudio de sostenibilidad que presentamos hoy, el cual recoge indicadores que son fundamentales para nuestros procesos de mejora continua, pues siempre hemos entendido que lo que no se mide no puede controlarse y mucho menos gestionarse”

La investigación fue presentada por la consultora Fhabrisia de Jesús, quien resaltó el valor de la sostenibilidad de la industria cementera para la economía dominicana.

La actividad también incluyó un panel de mejores prácticas por parte de empresas del sector: Cementos Cibao, Cemex, Domicem, y Argos Dominicana, representadas por José Sena, Juan Gabriel Rijo, Juna José Peña y Michael Vásquez, respectivamente. El panel fue conducido por Circe Almánzar, vicepresidente ejecutiva de la AIRD.-

