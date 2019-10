¿Ahora se va a dejar manejar por los mitómanos? más responsabilidad profesor

Lo que comienza mal tiene que terminar muy mal, y en la actividad política donde tantos se inventan fábulas, mentiras, falacias y se construyen fantasías para lograr el objetivo tangible de llegar al poder, lo peor que puede sucederle a un líder político es ser afectado por la mitomanía que generalmente tiende a ser parte de la personalidad de muchos de los que lo rodean, que por tratar de hacerse los simpáticos con quien llaman ¨líder¨ son capaces de inventarse las historias mas fantásticas.

Porque eso es un mitómano, que no es considerada necesariamente una enfermedad mental, pero es esa tendencia que tienen muchos seres humanos de mentir compulsivamente siempre para llamar la atención o ganar notoriedad en un momento determinado, siendo un rasgo de trastorno conductual cuando se llegan a creer sus propias mentiras, pero pero aún, pueden ser tan persuasivos que hasta una persona inteligente pude caer en sus redes.

Pues parece que Leonel Fernandez ha caído en los brazos de un grupo de mitómanos, que están logrando echar por la borda todo el buen nombre que ha logrado al encabezar tres gobiernos del PLD, porque la conducta auto-destructiva que viene desarrollando desde hace bastante tiempo, lo único que demuestra es que esta rodeado de una banda de mitómanos, perdedores y resentidos, que le han transmitido todas sus frustraciones.

Antes que ponerse a pelear con la Junta Central Electoral con argumentos que no podrá sostener, simplemente porque cuando se presentó con un físico y un abogado a hablar de informática lo único que demostró es que es los tres tienen una cerebro analógico que no ha evolucionado hacia lo digital, el primer cuestionamiento que tiene que hacer es hacia dentro de su propio grupo a quienes le afirmaron que mas de dos millones de firmas o seguidores que apoyaban su candidatura.

Por casi dos años escuchamos de ¨esfuerzos concentrados¨, anunciados por los voceros del Leonel y el propio ex presidente de la Republica, para conseguir dos millones de firmas, las que fueron celebradas con una actividad en estadio olímpico, enseñadas al público, restregadas en la cara de todos nosotros, y al final los números en las primarias lo que suman a su favor es poco mas de 800 mil votos.

Entonces ¿donde diablos están los 1.2 millones de personas que se supone son los que completan los 2 millones de firmas y por lo tanto de votos?

La conclusión lógica es que eso nunca existió, que Franklyn Almeyda y comparsa le mintió y lo hizo mentir sobre una cifra que nunca existió, que se gastaron mas de 150 millones de pesos en un acto publico en el mes de mayo de este mismo año para recibir los 2 millones de firmas que nunca aparecieron en las elecciones primarias abiertas, si hubieran existido solo tenían que llevar a esa gente y ganaba fácil y sin discusión esas elecciones.

La mentira de los 2 millones de firmas, llevó a Leonel a creerse la afirmación del mismo Almeyda, lo hizo en el programa Hoy Mismo, de que votaría el 70 por ciento del padrón, un invento inaceptable en alguien que tenga algo de experiencia electoral, porque de todos es sabido que este tipo de elección es de baja participación.

Solo un 30% del padrón fue a votar el pasado domingo, y esa cifra le hizo creer una expectativa de que estaba obteniendo ¨una victoria arrolladora¨, como lo declaró a los periodistas cuando ejerció su derecho al voto, es mas, algunos de los que lo acompañaban se comportaron con la misma arrogancia y prepotencia que los caracterizaba cuando eran funcionarios del gobierno.

Ni habían 2 millones de adeptos, ni votaría el 70 por ciento del padrón, Leonel se creyó la mentira que inventaron sus colaboradores, según ellos tenían esas firmas en un programa debidamente organizadas y dispuestas a ir a votar por el ex-presidente a su favor y llamado, pero NUNCA APARECIERON, la verdad es que solo votaron por el 875 mil personas, cifra mas que apreciable pero ni cerca de todos los millones con que fantaseaban los ¨jabladores¨ que lo convencieron de otra cosa.

Así como era una fábula lo del peligro de una dictadura, Danilo es el presidente mas demócrata y permisivo con sus opositores que hemos tenido en muchos años, era mentira que se estaban comprando una reforma constitucional, era mentira que todos se oponían a una reelección del actual presidente, era mentira que las primarias abiertas eran inconstitucionales, era mentira lo de los libros de firmas frente al congreso y demás temas inventados por los tabuladores de siempre, TAMBIEN ES MENTIRA DE QUE SE LE HIZO UN FRAUDE a Leonel Fernandez.

El problema es que los mentirosos que lo convencieron de afirmar en la ultima reunión del comité central del PLD de que podían ahorrarse las primarias, porque ya había ganado, los que le dijeron que el ¨pobrecito Gonzalo¨, como lo llamaban despectivamente sus colaboradores, no tenían ninguna oportunidad en contra de una persona que había sido presidente en 3 ocasiones diferentes, los que decían que tenían un control infalible de la movilización electoral dentro del PLD, se olvidaron de varias cosas.

Lo primero es que no solo era Gonzalo Castillo corriendo, francamente como emergente, en su primera experiencia electoral, sino que detrás de el estaba el danilismo, como muy bien advirtió Jose Ramón Peralta en una ocasión, que supo lidiar con la mayoría de los precandidatos que respondían a esa corriente, ponerlos de acuerdo en retirarse, algunos muy enojados lo hicieron frente a la evidencia de que Castillo salió como una tromba a ganar las encuestas, y que la corriente del presidente es mayoría dentro del partido de gobierno.

Lo segundo que olvidaron y por eso se sorprenden del resultado, es que la consigna de ¨sangre nueva¨ desplegada por Danilo en su discurso donde anunció que no se repostularía nuevamente a la presidencia de la República, caló en el grupo de hoy en día es mayoritario en el padrón electoral del país.

Entre los jóvenes de menos de 40 años, Gonzalo rápidamente se convirtió en un candidato real, un fenómeno electoral que se expresó en las primarias abiertas, este grupo no tiene ningún vinculo afectivo con los lideres fundacionales de nuestra democracia (Balaguer, Bosch y Peña Gomez) y vota por quien suponen les garantiza sus intereses a futuro, que es lo mismo que apostar por una República Dominicana diferente, por eso no reaccionan a consignas del pasado sin significado.

Otra mentira que se inventaron los colaboradores de Leonel, que no entienden el porque se su derrota, es creerse que los miles de beneficiarios de las visitas sorpresa, el financiamiento al campo, los que recibieron los títulos de propiedad de terrenos que ocuparon por décadas, es decir, esos que siempre fueron excluidos del progreso de nuestra sociedad, no iban a participar o no tenían importancia.

Solo hay que mirar atentamente el mapa de resultados de las primarias del PLD para darse cuenta de que el voto por Leonel se concentró en los centros urbanos (Distrito Nacional, Santo Domingo, etc), mientras en el resto del país ganó en 25 de 32 provincias Gonzalo Castillo, a pesar de ser un desconocido en las lides electorales, nunca había sido candidato a nada, concentró todo el apoyo que tiene Danilo Medina en la zona rural del país.

Y lo peor que hace Leonel, algo que lo puede marcar para el resto de su existencia, es olvidarse de que es parte de la historia dominicana, que fue presidente tres veces por mayoría de votos, que recibió la antorcha del poder de manos de Joaquín Balaguer en un acto donde Dios le dio el privilegio de unir nueva vez a Juan Bosch y al líder reformista, es decir, no hablamos de un personaje cualquiera, sino un expresidente respetado nacional e internacionalmente por todos los dominicanos.

Eso de hacer un discurso al vapor para reclamar fraude, aparecer en un programa de televisión haciendo de entrevistador junto con un físico lleno de dolor porque le quitaron de un cargo publico, y un abogado que demostró un desconocimiento total del tema que estaba tratando, no es digno de la estatura que se supone corresponde a Leonel Fernandez, que si se decidió a participar en unas elecciones, es el primero que sabe que tenía como todo ser humano posibilidades de perder.

¿O será que de verdad se cree un infalible habitante de la montaña mas alta de Grecia, esa que se llama Olimpo y donde habitaban los dioses de la mitología?…..eso nunca lo podemos creer.

Y es que ese grupo de mitómanos le está mintiendo para justificar una derrota esperable y el esta repitiendo las mentiras.

Porque primero era un algoritmo en un sistema informático que a el le fue mostrado y que elogió, después que no apareció un técnico que corroborara esa versión entonces es que hay que investigar ¨a ver lo que hay¨, después que hay que traer a la ONU, OEA, Unión Europea y nos imaginamos que a Bill Gates y sacar de la tumba a Steve Jobs para que expliquen como el ¨pobrecito Gonzalo¨ pudo ganarle, porque eso era un imposible hasta eo domingo en la noche.

Pero también se inventaron una ¨información transmitida fraccionada¨, y lo explica Radhames Jimenez y hasta pone una cifra, algo increíblemente charlatanesco, peor aun, pide ahora que se anulen las primarias, claro solo en el nivel presidencial porque el perdió esas elecciones y el resto de los mas de 4 mil candidatos son validos, esto es algo inaudito en alguien que se considera medianamente inteligente, por lo que nuestra conclusión, porque conocemos de la brillantez de Leonel Fernandez, es que se ha infectado de la mitomanía de los que lo rodean.

Y es que el primero que sabe que no se van a anular esas primarias es Leonel Fernandez, unas elecciones no se pueden anular en forma global, si el quiere saber cuantos votos tiene solo hay que sumar las cifras de las actas de los delegados y verá que tiene 26,690 votos menos que Gonzalo Castillo y por eso perdió, lo demás es invento, bulla, aguaje y movimiento, algo inaudito que nunca pensamos veríamos en una persona a quien respetamos y admiramos.

¿Que es lo que quiere? ¿Provocar una crisis política?….mucho daño hicieron ya y los plazos ahora corren en su contra…….ademas se necesita una alta dosis de responsabilidad cuando cualquiera de nosotros dice ser un discípulo de quienes fueron nuestra razón para ejercer la política como una profesión.

Sea responsable profesor, llame a Gonzalo, felicítelo por su triunfo y encabece a su partido junto con el resto de sus compañeros, es que en estos momentos usted esta rodeado de mitómanos, tabuladores y mentirosos, y eso esta mas que demostrado.

|Por Humberto Salazar

