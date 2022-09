Ahora asfaltar las calles sale más económico que tapar los hoyos y darle mantenimiento

Recientemente el gobierno central inauguro la reconstrucción de la carretera de Manoguayabo que comunica con varios sectores de Santo Domingo Oeste, según informaciones de prensa la misma tuvo un costo de más de 178 millones de pesos.

Esos trabajos se hicieron, luego de diversas protestas y manifestaciones de comunitarios, Juntas de Vecinos y choferes que operan el transporte de pasajeros hacia los distintos sectores, barrios y urbanizaciones que se han construido en esa zona.

Hay que decir la verdad, la vía se deterioró tanto que era casi imposible transitar por la misma en vehículos que no fueran todo terreno, porque más hoyos no le faltaban y todo porque la Alcaldía de Santo Domingo Oeste no le echaba ni una carretilla de caliche, para por lo menos hacer posible el paso de vehículos.

Realmente yo no entiendo si fue que las reglas cambiaron, pero desde hace un tiempo los Ayuntamientos o Alcaldías como le llaman ahora no están haciendo su trabajo y todo se lo dejan al gobierno central a través del Ministerio de Obras Públicas.

No sé cuál es la razón, pero se ha convertido ya en una costumbre en nuestro país, que los funcionarios no le dan mantenimientos a las vías, instalaciones deportivas y edificaciones, ´´ya que al parecer sale más económico hacer la reconstrucción de una vía que tapar los hoyos´´.

Ahora resulta que un tramo de la carretera de Manoguayabo que va hacia los Alcarrizos, al Hospital Vinicio Calventi, Palave y toda esa zona esta intransitable y para un vehículo sencillo cruzar debe hacer malabares y la Alcaldía no hace nada, será esperando un deterioro mayor, para solicitarle al presidente Abinader la reconstrucción total, o que los moradores de la zona inicien las protestas pidiendo la solución del problema.

Por Santo Asencio

