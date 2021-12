Agustín Laje: Abortos en todos los casos son intento desesperado por aplacar un síntoma, pero no el problema real

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El conferencista argentino Agustín Laje aseguró que cuando un embarazo supone un riesgo para la vida existe lo que se llama bioética al doble efecto, porque si un médico tratando de salvar la vida de la madre, y en ese proceso pierde la vida el feto, no deber ser considerado como un aborto, contrario a como sucede en los casos de malformación y violación o incesto.

“¿Por qué no es persona un ser humano en gestación?, porque no tiene razón, porque no tiene voluntad, porque supuestamente no siente, porque no tiene un proyecto de vida o porque fisiológicamente no tendría una funcionalidad o una completitud como cualquier persona. La divinidad del ser humano no está en función de la actualización de sus operaciones, sino en función de su ser… Ser un ser humano ya uno le da dignidad y eso significa que debe ser respetado en sus derechos naturales”, enfatizó.

Al ser entrevistado por la periodista Lorenny Solano para el programa Dominicana Buenas Noches, Laje reiteró su oposición a la interrupción del embarazo por malformación del feto, y señaló que a pesar de que suelen presentar esta causal como inviabilidad, es un asunto muy peligroso porque esto termina abriendo prácticas eugenésicas.

Al referirse aquellos casos en que el embarazo se haya producido por abuso sexual, el activista conservador indicó que no se puede solucionar una violación con un aborto, porque “el problema no está el hijo que se gestó, sino en la violación”.

“La situación de la violación es tan violenta, es tan degradante, es tan lamentable que nos hace perder de vista que uno puede solucionar una injusticia practicando otra injusticia, mucho menos cuando esa otra injusticia va contra un tercero. Los abortos en todos los casos son el intento desesperado por aplacar un síntoma, pero no el problema real”, aseguró.

Laje, conocido por ser oponente a las causales, mostró argumentos específicos contra las mismas, al señalar que el feto es una vida humana y se debe anteponer su derecho a nacer antes que el derecho de la mujer a decidir sobre la maternidad y su cuerpo.

“Cuando hay otra persona de por medio ya no es tu cuerpo tu decisión. Hay derechos que impiden de que con mi cuerpo yo pueda tomar decisiones para dañarte a otros. Cuando hablamos del aborto no estamos hablando del cuerpo de la mujer únicamente, hay un cuerpo reconocido por la biología, por la genética que no es parte del cuerpo de la mujer, y el aborto significa acabar con la vida de ese otro cuerpo”.

AGENDA INTERNACIONAL

Laje coincide con algunos sectores sociales que sostienen que existe una agenda internacional por parte de la ONU, que exhorta a todos los países a despenalizar elaborto y hacer todo lo posible para garantizar que las mujeres tengan derecho a tomar sus propias decisiones sobre el embarazo.

“Existe esta agenda internacional y no es nueva, existe hace muchísimo tiempo… Hay una orden de la Organización de las Naciones Unidas desde 1994 de legalizar el aborto en todo el mundo. En 2018, la ONU escribe la agenda 20/30 que son los planes para el mundo de aquí al 2030 y de 17 objetivos, cuatro o cinco de ellos dice que la mortalidad materna se reduce aprobando el aborto. Esta agenda consiste en reducir la población“.

FEMINISMO

Agustín Laje no se idéntica con el término feminista, tras alegar que no es cierto que represente a todas las mujeres, sino que solo representa a una minoría que “están resentidas políticamente”.

“La gente tiene la sensación de que estamos obligados a ser feministas. Lo que está mal es hacerle creer a las personas de que todos debemos de tener la misma ideología política y sobre todo en la mujer esta perneando esta idea de que si no eres feminista estás depreciando a tu propio sexo. Una cosa es ser femenina y otra cosa es ser feminista, no es lo mismo, de hecho el feminismo contemporáneo desprecia la femeneidad y muchos roles que son propios de la mujer, como la maternidad que la presentan como una enfermedad”, sostuvo.

LENGUAJE INCLUSIVO

Uno de los temas que la feministas han puesto en la palestra, ha sido la utilización del lenguaje inclusivo, que busca dar cabida a otras identidades de género más allá de hombres y mujeres.

En ese sentido, el también escritor se mostró en contra de la variación morfológica y sintáctica del español, tras indicar que si “esto es así, tenemos un problema, porque nuestro lenguaje divide el mundo en masculino y femenino”.

“Se divide en dos no en ciento ochenta. Ahora hay que cambiar la A y la O por la E, porque tenemos una multiplicidad de géneros y queremos quitarle a la gente la idea de qué hay dos, sino de qué hay muchos y para eso necesitamos un comodín que es la letra E”.

IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DE LA BIBLIA EN LAS ESCUELAS

Dijo que no apoya la lectura y enseñanza de la Biblia de manera obligatoria en los centros educativos porque entiende que los padres tienen el derecho a elegir la educación que prefieren para sus hijos.

“Si hay padres de familia que consideran que la biblia no representan la educación que ellos quieren para sus hijos, que esos padres de familia tengan la posibilidad de quitar a los niños de esa hora de cátedra, esa es mi posición. Me parece muy bien que en una escuela se pueda hacer un estudio teológico sobre la biblia, pero no se puede obligar a cuyos padres de familias que no creen en Dios a que a sus hijos se les dé algo que no está dentro del plan educativo que ellos desean”, acotó.

