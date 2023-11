Águilas derrotan a los Toros con sencillo decisivo de Luis Valenzuela

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El bateador emergente Luis Valenzuela disparó un sencillo remolcador de dos carreras para darle un triunfo a las Águilas Cibaeñas dos carreras por una sobre los Toros del Este en un partido disputado en el Estadio Francisco Micheli y que se mantuvo sin anotaciones en las primeras siete entradas.

Las Águilas marcaron sus dos carreras después de dos outs. En esa situación Starlin Castro disparó sencillo al central; Elehuris Montero doble al prado izquierdo, todo eso contra Luis Santos, reemplazado entonces por Wandisson Charles, quien recibió el indiscutible de Valenzuela en conteo de 0-0 y así anotaron Castro y Montero.

Los abridores Dinelson Lamet, por las Águilas y Chris Ellis por los Toros lanzaron cada uno cuatro episodios completos sin muchas libertades. El relevo se comportó con igual madurez, pero Santos falló en el octavo.En el cierre de la entrada, Ronny Simón disparó sencillo remolcador que puso el juego 2-1.

En el noveno, Jorge Alcalá se encargó de preservar la victoria con solo un sencillo permitido ante cuatro barteadores.

Las Águilas (7-15) siguen jugando mejor béisbol en la ruta al ganar su sexto juego con cuatro derrotas; muy distinto a su casa donde tienen 1-11. Se mantienen en el último lugar de la tabla y los Toros en el en el cuarto (12-13).

El partido lo ganó Yohan Ramírez (1-0; 3.86) con un séptimo de un hit y un boleto. Salvó Alcalá (1) y perdió Santos (0-1; 4.15).

En el tercero y en el cuarto, las Águilas colocaron corredores en primera, pero Gilberto Celestino, quien se embasó por error del antesalista Cristhian Adames, fue retirado en intento de robo, después de un out y la misma suerte corrió Yadiel Hernández, quien abrió la entrada con boleto y luego de ser retirado Starlin Castro, fue puesto out en la inrtermedia en otro intento de estafa.

En el quinto, el equipo cibaeño colocó Coco Montes en la intermedia, después de un out, tras un doble al prado central, pero Joel Peguero, quien abrió la entrada como relevista retiró al Julio Rodríguez con elevado al central y ponchó tirándole a Celestino.

En el séptimo, el equipo aguilucho tuvo corredores en tercera y segunda con solo un out, Eamilin Montilla ponchó a Montes y Rodríguez recibió boleto para llenar las bases, pero Celestino fue retirado con rodado de segunda a primera.

Hasta ese instante, los Toros alcanzaron a colocar a su primer bateador en posición anotadora, con luego dle boleto de Yohan Ramírez a Aneury Tavárez y sencillo de Taylor Motter, para dejar hombres en segunda y primera. Ramírez dominó a Adames con elevado al izquierdo y Webster Rivas falló con rodado por segunda.

