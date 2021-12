Águilas anuncian tres nuevos refuerzos para la semifinal de Lidom

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Las Águilas Cibaeñas anunciaron la contratación del jardinero Danry Vásquez y los lanzadores Francisco Ríos y Brandon Brosher, en su proyecto de entrar fortalecidos a la Serie Semifinal de la Liga Dominicana.



“El Round Robín es una serie corta y estresante, ya que se juegan 18 partidos en menos de 24 días y la profundidad es clave”, declaró Angel Ovalles, Gerente General aguilucho al dar la información.



Ahora suman nueve los jugadores con los que se han “armado” los aguiluchos para la semifinal, ya que en el Draft de reinserción se sumaron los lanzadores Cristopher Molina, Jhan Maríñez, José José y Pedro Strop. También el outfielder Jimmy Paredes y el jugador del cuadro Cristhian Adames.



Francisco Ríos, es lanzador abridor derecho mexicano de 26 años, que viene de una temporada de 10 aperturas con los Venados de Mazatlán en la Liga del Pacífico, compilando marca de 0-4, efectividad de 4.40 en 47 entradas lanzadas.



“Los números con Mazatlán no indican lo bien que lanzó, es un tipo que tiene un repertorio de poder muy diferente al tradicional mexicano y también puede cambiar velocidades y nos dará profundidad en la rotación que va a contar con Carlos Martínez y Marcos Diplán, entre otros”, agregó Ovalles.



Brandon Brosher, de su lado, es relevista derecho estadounidense, que viene de actuar con las Águilas de Zulia de la Liga Venezolana, donde ganó dos partidos sin derrotas y PCL de 2.40 en 15 relevos.



“Es un lanzador del bullpen, que acaba de tener una gran actuación en Venezuela, en ese rol, un pitcher sin limitantes que puede lanzar diario, además con tremendo repertorio de poder. Me gusta mucho lo que trae a la mesa y contento de agregarlo”, dijo el gerente aguilucho.



Brosher tiene una historia interesante. Fue reclutado originalmente como receptor por los Mets de New York en el sorteo de 2013. Se mantuvo jugando esa posición hasta 2018, iniciando su conversión a lanzador en la independiente Can-Am League en 2019. Este 2021, tuvo una brillante actuación con el equipo Sioux City de la American Association. Terminó con récord de 4-2, PCL de 2.51, seis salvamentos y 69 ponches en 46.2 episodios



El outfielder venezolano Danry Vásquez batea .290/.385/.422 con 24 cuadrangulares y 152 carreras remolcadas en siete temporadas con los Leones del Caracas y Tiburones de La Guaira de la Liga Venezolana. Tuvo una destacada actuación en la pasada serie final de la LVBP, bateando .407 con tres jonrones y 11 vueltas producidas, actuando como refuerzo de los Navegantes del Magallanes.



“Vasquez, es un jardinero con las características de jugar béisbol como nos gusta en las Águilas. Se caracteriza por ser agresivo y bueno a la defensa. Es un bate zurdo con pocas debilidades ante el pitcheo izquierdo, puede generar velocidad, algo de poder y es un ganador”, dijo más adelante Ovalles.



Nacido en Ocumare del Tuy, Venezuela en 1994, Vásquez tira a la derecha y batea a la zurda. Fue firmado por los Tigres de Detroit en 2011 y luego perteneció a la organización de los Astros de Houston entre 2013 y 2016.



Los campeones nacionales y del caribe entrenarán este domingo a partir de las 4:00 PM en el Estadio Cibao.



Las Águilas inician el Round Robín como visitante ante los Gigantes del Cibao el próximo lunes 27. Jugarán su primer partido en casa el martes 28 frente a las Estrellas Orientales.

