Águilas anuncian a Sosa y afirman como un rumor la contratación de Arozarena

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El torpedero panameño Edmundo (Mundito) Sosa volverá a vestir el uniforme de las Águilas Cibaeñas, en la temporada de béisbol invernal de la República Dominicana, que arranca el 15 de noviembre.

El anuncio lo hizo el gerente general de las Águilas, Ángel Ovalles, en la rueda de prensa virtual que organiza la Dirección de Comunicación y Prensa del equipo cibaeño vía zoom.

“Sosa fue de gran productividad para nuestro equipo en la estación pasada, donde hubo momentos que estaba peleando por el premio de Jugador Más Valioso, nos sentimos orgullosos de anunciarlo nuevamente entre nuestros refuerzos “, dijo el alto ejecutivo de los amarillos.

El torpedero panameño de 24 años de edad, que pertenece a los Cardenales de San Luis, la temporada pasada jugó en 44 partidos en la Serie Regular con las Águilas, donde agotó 175 turnos y pegó 48 imparables para un average de bateo de 274, adornando sus hits con tres jonrones y siete dobles.

Sosa anotó un total de 27 carreras, impulsó 14, se robó tres bases en igual número de intentos, negoció siete bases, abanicó 41 veces, su OBP fue de 330, su slugging de 365 y el OPS de 695.

En el Round Robín solo jugó en cinco encuentros, donde agotó 14 turnos, pegó tres hits, para promedio de .214 de average, de sus imparables uno fue triple.

Fue notoria la cantidad de pelotazos que recibió Mundito Sosa durante la Serie Regular con un total de nueve.

Sobre el cubano Randy Arozarena

El gerente de las Águilas fue abordado Sobre el jugador de los Rays de Tampa Bay, Randy Arozarena, que sonó ayer como refuerzo para los aguiluchos este año.

“Las Águilas están bien interesadas en Randy, es un rumor, no lo niego, pero el equipo no tiene el permiso para traerlo por el momento”, es un proceso que no hemos terminado, él está en un playoff en este momento, eso es lo principal para el jugador¨, dijo.

Indicó que el jardinero Randy Arozarena es bien conocido por él, ya que viene desde los Cardenales de San Luis, organización para la que trabaja, y conoce la gran calidad del mismo.

Ningún positivo al Covid-19 en primeras dos semanas del “Early Camp”

De otro lado Ángel Ovalles declaró que hasta el momento ningún jugador ha resultado positivo en las pruebas que ha realizado el Ministerio de Salud Pública a los participantes en el campo de entrenamiento temprano que ya tiene dos semanas. Gracias a Dios, le pedimos a la gente que no reaccionen con pánico si llega a ocurrir.

“Es muy agradable saber que no tenemos casos, sabemos que es una situación que se nos puede presentar, nos hemos preparado para ello, pero satisface que estemos cuidándonos y yo espero que siga así”, expresó.

Cuerpo monticular de las Águilas será punto fuerte para próxima campaña

Un cuerpo monticular conformado por lanzadores de gran experiencia en el beisbol caribeño y sin restricción, unido talentosos brazos jóvenes que han impresionado en los entrenamientos, constituye una de la fortaleza con que las Águilas Cibaeñas saldrán al terreno a partir del 15 de noviembre cuando se inicia el campeonato invernal dominicano.

“Las Águilas Cibaeñas contarán con cuatro lanzadores importados en su rotación abridora liderando el elenco el veterano Yunesky Maya, quien se encuentra entrenando desde el primer día del Early Camp”, dijo Ángel Ovalles en conferencia virtual con los medios de prensa.

El gerente general del conjunto aguilucho resaltó la contratación de otros dos serpentineros cubanos, los derechos Yoanys Quiala y Yoanner Negrín, así como el norteamericano Joe Van Meter.

“Tendremos una pequeña comunidad cubana en el clubhouse, pero no es tanto su nacionalidad, más que eso contamos con el talento que tienen para ayudar al equipo de las Águilas” apuntó Ovalles.

Ovalles adelantó que en los próximos días anunciara la contratación de un lanzador experimentado que ocupara el rol de cerrador en el equipo desde el inicio de la campaña.

Trabajando el pitcheo zurdo

Ovalles fue abordado sobre la debilidad que presentó el equipo con la escasez de lanzadores zurdos.

“Bueno Darío Álvarez ha llegado en magníficas condiciones, estamos evaluando a Jairo Labourt, Eury de la Rosa, Cesilio Pimentel ha llegado en mejores condiciones físicas tendremos noticias de lanzadores del niel de Grandes ligas que son zurdos y estarán en el equipo, que anunciaremos más adelante”, contesto Ovalles.