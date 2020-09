Aguaceros y tronadas se esperan este miércoles hacia el interior del país por vaguada

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que las condiciones del tiempo de este miércoles permanecerán bajo la influencia de una vaguada, la cual provocará desarrollos nubosos acompañados de aguaceros dispersos en ocasiones con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento, y posibilidad de granizadas hacia el interior del país. Estos aguaceros estarán presentes a partir del mediodía, principalmente sobre las provincias La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Santiago, Monseñor Nouel, Samaná, San Juan y Elías Piña.

Para mañana jueves se prevé la ocurrencia de algunas lluvias asociadas a la vaguada; por lo tanto, en horas de la tarde habrá aguaceros moderados en ocasiones con tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones: noreste, sureste, noroeste, zona fronteriza y la cordillera Central.

Por otra parte, la Onamet mantiene la recomendación en la costa atlántica a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones de permanecer en puerto, debido a oleaje anormal. Así mismo, los bañistas deben hacer uso de las playas con precaución y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil.

Distrito Nacional: Nubes dispersas a medio nublado. Aisladas tronadas en la tarde.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones. Aisladas tronadas en la tarde.

Santo Domingo Norte: Medio nublado en ocasiones. Aisladas tronadas en la tarde.

Santo Domingo Este: Medio nublado en ocasiones. Aisladas tronadas en la tarde.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 31º C y 33º C y mínima entre 23º C y 25º C.