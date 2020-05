Agricultura destaca abastecimiento de mercados en medio de crisis sanitaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ministro de Agricultura, Osmar Benítez, dijo este viernes que el sector productivo está abierto, produciendo y abasteciendo los mercados de alimentos y canales de comercialización en todo el país, fruto de las políticas públicas del Estado con el compromiso de garantizar la estabilidad alimentaria de la República Dominicana durante la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19.

Benítez conversó de manera presencial y por videoconferencia con líderes agropecuarios de todo el país con motivo del Día Nacional del Agricultor, en donde aprovechó para extender sus felicitaciones a los hombres y mujeres que día a día producen los alimentos que consume y exporta el país.

Consideró que la actividad agrícola dominicana es esencial para el desarrollo y la producción de alimentos, por esta razón la actividad productiva quedó excluida de las restricciones de toque de queda dispuestas por el Poder Ejecutivo para prevención del COVID-19.

Dijo que “a la fecha hemos estado trabajando con aquellos sectores que han confrontado situaciones de mercados por el cierre de algunos destinos para su producción, como el caso del sector turístico y restaurantes, lo que ha impactado la distribución normal de bienes agrícolas a los canales de comercialización”.

Resaltó el apoyo el Gobierno, y dijo que como medidas se dispuso un acuerdo con el sector avícola para compra de 5.8 millones de libras de pollo (unos 160 mil pollos) para los Programas Sociales; posteriormente adicionamos 700 mil libras vía los Comedores Económicos; la semana pasada se dispuso la compra de 1.5 millones de libras adicionales, con el compromiso que el 25% de las compras sean a productores pequeños.

Así mismo, desde la semana pasada se están adquiriendo 2 millones 209 mil huevos semanales para el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), para sustituir la sardina importada e incluirlo en los alimentos esenciales que benefician los estudiantes; a cada familia por niño se le están entregando 15 unidades.

“A partir de esta semana se incorporará la compra de más de 10 millones de huevos adicionales, sin que esta medida del Gobierno impacte el precio de los huevos que llegan a la población”.

En cuanto al sector lechero indicó que, a través de la Asociación Dominicana de Procesadores Lácteos (ADOPROLAC) el Estado está comprando un millón 40 mil litros de leche convertidos en 260 mil libras de queso, con la bondad que el acuerdo permite incorporar los excedentes de leche en los centros de acopio de todo el país y convertirlos en quesos.

Al sector de vegetales, el titular de la cartera agropecuaria expresó que sostuvo reuniones con los productores de Rancho Arriba, San José de Ocoa y Constanza para la adquisición de 50 mil libras diarias de tomate, y que no han llegado más de 7 mil diarias; 10 camiones diarios de lechuga, que no han llegado ninguna; remolacha que no ha llegado a mercados; y repollo que están llegando de manera constante.

Además, dijo “para el sector invernadero se ha establecido una nueva política de crédito con hasta 12 años de financiamiento con una tasa privilegiada de un 8% a través del Banco Agrícola, el cual ha sido recapitalizado para inversión en el sector bajo ambiente controlado con la inyección de capital, facilidades de refinanciamiento y en caso de nuevos proyectos si cumplen las condiciones, hasta 15 años en el financiamiento o crédito”.

Añadió que este tipo de facilidades del Gobierno también beneficiará a los productores de otros sectores que quieran invertir en tecnología, sistema de riego presurizado, y todo lo novedoso para producir con créditos también hasta 12 años y tasa de 8% en el Banco Agrícola.

“En el caso de los cerdos que tiene un excedente de 10 mil animales, solicitamos definir una logística de distribución para apoyarles, además que embutidoras adquieran los cerdos como materia prima y ya tenemos respuesta de una empresa interesada en 75 mil libras de piernas deshuesada para elaboración de salami, así como 30 mil libras de pollo”.

Dijo además que los plátanos bajaron el precio en fincas, ya que se ha reajustado el precio en los mercados por lo que tenemos buena competencia y abundancia, pues han entrado en producción unas 213 mil tareas de la musácea, y que se apoyará al sector con la compra de 11 millones 900 mil unidades.

A la vez informó que toda la producción de habichuelas de San Juan fue cosechada y vendida a precios que benefició cientos de productores de la zona.

“Nuestra presencia en el Ministerio de Agricultura solamente responde al interés del sector y los recursos de la entidad sean redireccionadas para apoyar a los agricultores y ganaderos, con maquinarias que hemos adquiridos, preparación de tierras, facilidades de material de siembra, y todo lo necesario en beneficio de los productores”, concluyó el Ministro.

En el videoencuentro participaron también, representantes de entidades agropecuarias y del sector, así como cientos de líderes y productores de todo el país.

