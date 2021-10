Agreden a batazos hombre reclamaba prestaciones en Ministerio Agricultura de Higüey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ALTAGRACIA. -Un hombre identificado como Jesús Manuel Pérez, denunció este martes que fue supuestamente atacado a batazos por un empleado del Ministerio de Agricultura en Higüey, provincia La Altagracia, cuando fue en busca de sus prestaciones laborales a la referida institución.

Por el hecho, Pérez acusa a Wilkin Manuel Rijo, quien intentaba además, agredirle con un cuchillo la pierna derecha, según dijo el afectado.

Precisa el denunciante, que el supuesto agresor le quería dar un con bate en la cabeza, pero este lo esquivó con su brazo izquierdo que resultó fracturado.

“Fui por mis prestaciones laborales, pero cuando me presenté mi atacante me dijo que no había dinero para eso y de inmediato me fue encima dándome palos, como si fuera yo un perro”, dijo Pérez quien duró tres años laborando en dicho Ministerio como sereno.

Atribuye la agresión a las denuncias que viene realizando en los medios radiales, televisivos y las redes sociales para que se le pague sus prestaciones, que advirtió “no se van a quedar con ella”.

Acusó a Fausto Elías Tejeda, director regional Este de Agricultura de haber enviado a agredirlo y de ahora protegerlo.

Relacionado