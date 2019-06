Agentes de viajes dominico americanos exhortan viajeros no alarmarse por casos de turistas en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La Asociación Dominico Americana de Agentes de Viajes (DATA), con sede en esta ciudad, exhortó a los viajeros que a la República Dominicana a no alarmarse por los recientes casos de turistas, de los que una pareja denunció que una mujer fue brutalmente atacada en enero y dos parejas fueron halladas muertas en una autopista y un resort en los meses de marzo y junio.

El empresario Plácido Rodríguez, uno de los fundadores de DATA, y propietario de Quisqueya Tours, una de las agencias de viajes más emblemáticas del Alto Manhattan, dijo que aunque ciertamente la amplia cobertura mediática en medios internacionales, sobre hechos aislados, podría afectar parcialmente la imagen turística del país caribeño, no existe un esquema de ataques en serie contra los visitantes extranjeros y los dominicanos mantienen su espíritu de hospitalidad y buena acogida.

“Los agentes de viajes que estamos vendiendo paquetes diariamente, recibimos muy pocas quejas sobre la seguridad, especialmente en los hoteles y resorts en la República Dominicana, como los de Punta Cana, Puerto Plata, Santiago y otros lugares, estas son situaciones que se dan, y no deberían afectar el turismo nuestro, porque cuando una persona, no importa cuál sea su nacionalidad, reciben un chequeo a su llegada, pero creo que las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para que el turismo dominicano no siga teniendo esa negatividad”, añadió Rodríguez.

“Hay muchos otros países que también tienen sus problemas con el turismo, pero en este caso, como ha sucedido con ciudadanos estadounidenses, se le da más cobertura a la noticia”, explicó.

Rodríguez, pidió investigaciones exhaustivas para determinar el origen de los casos, “pero eso, no tiene que atemorizar a los turistas porque el proceso de seguridad en los hoteles de la República Dominicana es muy bueno”, añadió.

“No se puede especular y aunque los casos crean dudas, el papel de las autoridades es hacer investigaciones precisas, para que esos incidente no se repitan en los centros turísticos del país”, pidió Rodríguez.

“Si analizamos el nivel de seguridad en los hoteles y resorts del país, entendemos que lo ocurrido recientemente no debe crear pánico, porque esas situaciones suceden en muchas ocasiones y por alguna razón”, dijo.

Rodríguez, explicó que el turismo dominicano tiene la dualidad de que a diferencia de otros tiempos en los que los turistas de iban desde aquí a sus casas, mientras que ahora es del hotel a la casa.

“Es una visita completa al país y lo que ha ocurrido, no debe crear alarma entre los turistas de cualquier parte del mundo, que quieran viajar a la República Dominicana”, señaló.

