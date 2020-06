Agente de Dwight Howard niega que el Lakers no quiera volver a jugar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Dwight Howard ha vuelto a ser noticia por manifestarse públicamente a favor de las proclamas que, desde el pasado fin de semana, lidera Kyrie Irving y apuestan por no retomar la temporada 2019-20.

Este grupúsculo de jugadores, desenmascarado a raíz de una reunión de unos 100 miembros que se produjo el pasado viernes, no desea la vuelta de la competición debido a que consideran que con ella se birlará importancia a las protestas Black Lives Matter. En opinión de Kyrie y compañía no es momento de jugar al baloncesto, sino de apoyar las movilizaciones en el mayor grado que sea posible.

Howard dejó clara su postura en este sentido el pasado fin de semana. Lo hizo con un comunicado individual de lo más contundente y reflexivo.

“Estoy de acuerdo con Kyrie. No necesitamos baloncesto o entretenimiento en este momento, solo sería una distracción. Seguro que no nos distraerá a los jugadores, pero nosotros tenemos recursos a mano que la mayoría de la comunidad no tiene. Y la distracción más pequeña para ellos podría empezar un efecto goteo que ya no pararía”, pudo escribir el pívot de los Lakers.

“Nada me gustaría más que ganar mi primer campeonato de la NBA. Pero la unidad de mi gente sería un campeonato mucho mejor; es algo demasiado bonito para dejarlo pasar”, agregó.

“¿Qué mejor momento que ahora para centrarnos en nuestras familias? Esta es una oportunidad inusual de la que, pienso, tenemos que sacar provecho como comunidad”, proseguía.

“La colonización europea nos despojó de nuestra rica historia y todavía tenemos que sentarnos y resolver esto. Cuantas menos distracciones, más podremos poner en acción para redescubrinos a nosotros mismos. Las naciones salen de las familias. Negro/afroameciano no es una nación o nacionalidad. Es hora de que nuestras familias se conviertan en nuestras propias naciones. Nada de baloncesto hasta que las cosas se resuelvan”.

Por su parte, su agente, Charles Briscoe, informó a ESPN que las declaraciones de Howard habían sido malinterpretadas; que su jugador no es que estuviera en contra de jugar.

“El comunicado iba sobre injusticia social y racismo. Todo el mundo habla todavía de si se debería jugar o no. Él no decía que no se debía jugar. Solo decía que no se debería quitar atención de lo que está pasando en el país mientras se habla de baloncesto. Esto es solo deporte al fin y al cabo. Pero lo que está pasando con gente muriendo en las calles, eso es algo real. Ese comunicado no tenía nada que ver con el deporte. Solo con racismo y la injusticia social”, podía declarar el representante de Howard y publicó Dave McMenamin (ESPN).

Claro está, en su sueldo está incluida la extinción de posibles charcos en los que su representado se pueda introducir. En este caso, Dwight Howard se manifestó claramente en contra de volver a jugar, lo que no es necesariamente un jardín pero sí podría resultar contraproducente de cara a otros compañeros en los Lakers que sí quieren volver al tajo. La aclaración de Briscoe, pues, está perfectamente apuntada a tratar de minimizar posibles daños colaterales, pero la opinión de Howard ya había quedado puntualizada.

Por cierto, Michele Roberts, directora ejecutiva del sindicato de jugadores (NBPA) instó a todos los miembros del colectivo a expresarse libremente sobre la materia. Parece que la mayoría de jugadores sí desea retomar la temporada, mientras que el grupo liderado por Irving se obstina en hacer mucho ruido para poner el asunto encima de la mesa.

En cualquier caso, la reanudación de la temporada en Orlando parece no peligrar por el momento.

