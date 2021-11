Agente cree que la gestión de los 76ers está perjudicando el estado mental de Simmons

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Con 13 partidos ya disputados, los 76ers siguen sin contar con Ben Simmons, una situación que no parece camino de cambiar pronto. Pese a que los de Pensilvania desean que el base vuelva a jugar hasta que pueda salir traspasado, este asegura no encontrarse en condiciones para afrontar los encuentros, y su agente, Rich Paul, ha asegurado que la forma en que la franquicia está gestionando este problema no hace sino agravarlo.

«Creo que las multas, la focalización o la publicidad negativa que se ha hecho sobre él han sido aspectos innecesarios que han empeorado los problemas mentales de Ben» aseguró en unas declaraciones para Shams Charania, periodista de The Athletic. «Ahora mismo, o le ayudan o salen a decir que miente. ¿Cuál va a ser?»

Hasta ahora, los 76ers han optado por no obligar al base a jugar, pero las discrepancias entre ambas partes son más que evidentes. En la franquicia consideran que el jugador, que ha asegurado no encontrarse mentalmente preparado, debería ser parte del equipo, al menos hasta que profesionales en salud mental certifiquen que, en efecto, no está en condiciones para jugar.

«En la actual situación, tenemos que conseguir ayuda para Ben y no poner el tema económico por encima de su salud» continuó Paul. «Como agente, entiendo cuáles son sus obligaciones contractuales y me hago responsable de ese tipo de aspectos, pero cuando alguien te dice algo así no puedes darle la espalda. Esto ya no se trata de un traspaso. Se trata de encontrar un lugar en el que podamos ayudar a Ben a recuperar su fortaleza mental y poder salir a la pista».

Estas declaraciones de Paul no dejan de parecer un intento de seguir metiendo presión a los 76ers, pues, más allá de que su preocupación por el estado de Simmons pueda ser genuina, cada palabra de uno de los bandos parece últimamente un dardo al otro. Tanto las recientes declaraciones de Morey, amenazando con no mover a Simmons y dejarle sin jugar hasta el final de su contrato, como estas, parecen indirectas muy poco sutiles hacia la otra parte, lo cual no hace sino transmitir la sensación de que ambas están muy lejos de entenderse.

