Agenda para para este jueves 25 de mayo 2023

09:00 a.m. RP de la CASC, en su sede, C/ Juan Erazo No. 39, casi esq. Tunti Cáceres

09:00 a.m. Ofrenda floral en conmemoración del 29 aniversario de la desaparición física del maestro Narciso González-Narcisazo-. En su Busto al lado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política de la UASD.

09:45 am. Conferencia intervención en salud pública, en la biblioteca Pedro Mir de la UASD.

10:00 a.m. Conferencia Transformación del trabajo en salud en el marco de la globalización, en la biblioteca Pedro Mir de la UASD.

06:00 p.m. Banreservas: recepción certificación ISO Antisoborno y anticorrupción, en el Hotel Intercontinental. Av. Winston Churchill

