Agenda para este viernes 23 de junio de 2023

09:00 a.m. Acto de Licitación de PROMESECAL, en el Gran Salón del Hotel Sheraton

09:00 a.m. Audiencia Pública del Tribunal Constitucional, en la sala Augusta de la SCJ.

10:00 a.m. Inauguración de la primera sala de lactancia en la Ciudad Colonial, invitan La Alcaldía del Distrito y el Banco BHD, C/ Arzobispo Meriño esq. C/ El Conde. Palacio Consistorial.

10:00 a.m. Graduación Médicos Especialistas en Obstetricia y Ginecología, en el Hotel Crowne Plaza, salón las Américas. (Antiguó V Centenario).

06:00 p.m. Nonagésima Graduación Ordinaria, invita la Universidad Católica de Sto.Dgo., Av. Rómulo Betancourt, Santo Domingo 10114.

