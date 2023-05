Agenda para este miércoles 17 de mayo de 2023

08:00 a.m. Desayuno temático AIRD, contexto laboral en RD con la participación del ministro de trabajo Luis Miguel Luis Miguel de Camps , en su sede.

08:30 a.m. Presentación Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos el Impacto para las FINTECH y TIC, con el ministro Ito Bisonó, Hotel Real Intercontinental.

09:00 a.m. de la Asoc. De Buhoneros la Duarte, en el local de la CASC, Calle Juan Erazo No.39

09:00 a.m. RP de la Micro, pequeñas y medianas empresas, en la sede COPYMECON, C/ Osvaldo Bazil No. 07, sector Los Prados

10:00 a.m. Charla conferencia «Duarte, Constitución y Símbolos Patrios», invita el Tribunal Constitucional, en el auditorio del instituto Duartiano.

07:00 p.m. RP de la escuela de la PUCMM, en su sede.

