Agenda para este martes 3 de octubre de 2023 

08:00 a.m. Ofrenda floral 40 aniversario egresados de la Escuela de Cine de la UASD, en Estatua de Juan Pablo Duarte, Alma Mater, UASD.

09:00 a.m. Encuentro de directores de Marketing de la RD, en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD.

09:00 a.m. 9:00 a.m. RP del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas-UASD, C/Juan Sánchez Ramírez No. 21, Gazcue.

0900 a.m. Eucaristía con motivo la 53 aniversario del ANPA, en la Iglesia La Paz, Centro de los Héroes

10:00 a.m. RP trabajadores de la construcción, invita SINATRACON, Calle Luis Manuel- Tunti- Caceres No. 164.

10:00 a.m. RP de organizaciones de parceleros y productores en el Colegio Dominicano de Periodistas, Salón Orlando Martínez.

10:00 a.m. Ofrenda floral, con motivo la 53 aniversario del ANPA, en el Altar de la Patria.

10:00 a.m. RP de Jeffrey Infante, Precandidato Alcalde por Santiago por la Fuerza del Pueblo, en el Hotel Matum, Salón Imperial.