Agenda para este martes 17 de enero de 2023

09:00 a.m. RP de las centrales sindicales: CNTD, CNUS y CASC, en la sede de la última, C/ Juan Erazo No. 39, Villa Juana.

09:30 a.m. Oficina de abogados deposita demanda de 174 empleados contra el Ministro de Trabajo. Presidencia del TSA, explanada de la Suprema Corte Vieja, detrás de la Cámara de Diputados.

10:00 a.m. RP de la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley Orgánica de Régimen Electoral, el Pódium del hemiciclo de la Cámara de Diputados

10:00 a.m. RP del Partido Humanista, en la C/ Perdomo A. Perdomo casi Esq. Pasteur, Ens. Cazcue.

11:00 a.m. Acto de juramentación de miembros y suplentes de las Juntas Electorales y las OCLEE, invita JCE, Terminal Sans Soucí, Santo Domingo Este.

04:00 p.m. Momento de Oración por la Salud de Roberto Fulcar, en la Iglesia Don Bosco

Relacionado