Agenda para este martes 12 de septiembre de 2023

09:00 a.m. Inauguración del proyecto para mejorar la seguridad alimentaria a las personas que viven con VIH en la RD., Paraninfo Dr. Defilló Edif. de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UASD

09:00 a.m. RP instituto Duartiano. C/ Isabel La Católica 304, C. Colonial.

09:30 a.m. Sorteo obras construirá el INAPA. Polideportivo Haina.

10:00 a.m. RP Foro Renovador. Club de Profesores UASD, Guibia, Malecón.

10:00 a.m. RP PLD. Av. Independencia 401.

10:00 a.m. PR Embajadores de El Salvador y RD y empresarios. Hotel Dominican Fiesta.

10:00 a.m. RP de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Fundación Juan Bosch y Fundación Sol, propuesta de sistema de pensiones por vejez alternativa a las AFP en RD, en el Lobby Paraninfo Ricardo Michel de la Facultad de Ciencias Económicas de la UASD.

07:00 p.m. Acto de puesta en circulación del Diccionario de Jurisprudencia Constitucional, autoría de Namphi Rodríguez, en el salón APEC de la Cultura, Ave. Máximo Gómez No72

07:00 p. m. Circulación Diccionario Jurisprudencia Constitucional. Apec, av. Máximo Gómez 72, El Vergel.

07:00 p.m. Circulación libro Juntos lloramos de Doris Pantaleón. Bibl. Nacional.

07:00 p.m. Presentación candidatura Hanoi Vargas, AlPaís. Hotel Jaragua.

07:30 p.m. Inauguración Integalvet by Fiosio Care Pet. C/Erick L. Ekman 27, Arroyo Hondo.