Agenda para este 22 de marzo de 2023

09:00 a.m. RP de la Colegio Médico Dominicano y otras entidades, en su sede.

09:00 a.m. Lanzamiento de campaña desratización, en el auditorio del Centro Cultural Mauricio Báez

09:30 a.m. RP de Participación Ciudadana, en su sede, C/ Wenceslao Álvarez #8. Zona Universitaria.

09:30 a.m. Eucaristía en conmemoración del 61 aniversario de creación de la DGDC. Parroquia Jesús Maestro, en la C/ Jesús Maestro No. 5 Mirador Sur.

10:00 a.m. Lanzamiento de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro” en San Cristóbal, en la Gobernación de la provincia.

11:00 a.m. RP de Miguel Vargas Maldonado, en la Casa Nacional del PRD.

04:00 p.m. Puesta en circulación del libro El Secreto de la Mujer de la maestra María Estel Camacho., en la Facultad de Humanidades de la UASD.

06:00 p.m. Panel retos y desafíos de la mujer contador en el sector público, en la Facultad de Economías de la UASD.

07:00 p.m. STEM Tour Apolo 27 INTEC, en Atrio Principal Ágora Mal

Relacionado