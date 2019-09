Agencia Bella celebra su 60 aniversario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Agencia Bella, celebró su 60 aniversario junto a clientes, amigos y relacionados, consolidando una impecable trayectoria de servicio, prestigio, tradición, vanguardia y experiencia en la satisfacción del cliente Honda.

La actividad, que tuvo lugar en el salón The Garden Tent del Hotel Embajador, contó con la presencia de los ejecutivos de la empresa, Maribel Bellapart, Vicepresidente Agencia Bella; Shinji Aoyama, Presidente y CEO de American Honda Motor Co., Inc. y David Hendley, Vicepresidente Internacional de Exportaciones y Ventas Honda.

