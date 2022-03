Agarren sus palomitas, que esta va para largo: Jessica Pereyra llama “enfermo” a Santiago Matías

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Jessica Pereyra le respondió este jueves a Santiago Matías llamándolo “enfermo”, luego de que este atribuyera su despido del programa Alofoke Radio, a que los entrevistados que ella conseguía para su programa lo hacía a través de los recursos de esa plataforma.

“Eres tan enfermo que no prestas atenciones ni a lo que yo dije. Dije que Enrique me llamó y me dijo que te conseguí un Sin Tabú (nombre del programa de la comunicadora), con Anuel. Pero como eres enfermo no sabes qué hacer. Dijiste que grabé con tu equipo, pero tampoco fue así, fue con mis empleados de sin Tabú”, precisó la comunicadora en un storie en su cuenta de Instagram.

Matías, ha dicho que el motivo del despido de Pereira no fue porque la comunicadora le haya realizado una entrevista al exponente urbano, Myke Towers como alega, sino porque “utilizada la plataforma de Alofoke para josear (conseguir), entrevistas para su canal de YouTube”.

“Ella le quitaba exclusividad a la plataforma. Si ella consigue esos invitados que vienen a Alofoke sin utilizar la plataforma no hubiese problemas, pero si el invitado viene para Alofoke y ella utilizada sus influencias y seducción para entrevistar esos artistas en su canal, eso es deslealtad a la plataforma que la ayudó a impulsar su carrera”, precisó Santiago Matías en una video colgado en YouTube.

