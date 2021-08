Afonso y Sepúlveda, campeones gross Torneo Las 3 Caídas Challenge 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, JUAN DOLIO. – La pareja compuesta por Gabriel Afonso y Leandro Sepúlveda se consagró campeona absoluta del torneo “Las 3 Caídas Challenge 2021”, evento celebrado el pasado sábado 21 de agosto en el Metro Country Club, en el cual se compitió en parejas en tres categorías. El dueto se las arregló para hacer 69 golpes gross, siendo los mejores jugadores de la jornada que se jugó en tres modalidades: 6 hoyos Scramble, 6 hoyos Best Ball, y 6 hoyos en Golpes Alternados.

“Agradecemos a los patrocinadores, a los jugadores y al staff de Metro CC su gran apoyo al desarrollo del este torneo, que a juzgar por las impresiones de los participantes fue todo un éxito. Seguiremos desarrollando eventos de este tipo que procuren sana diversión, grandes experiencias y esparcimiento a los jugadores”, expresó en el discurso de clausura Felix Olivo, presidente de Medios Fiebre de Golf, empresa organizadora de la justa.

GANADORES

Además de Afonso y Sepúlveda, la pareja compuesta por Ignacio Pérez y Tusides Santana obtuvo el mejor score neto overall (65), y el premio “Lo’ Do’ Etropiao” se lo llevaron Eduardo Soto y Juan José Guerrero con 106 golpes. Los ganadores por categoría fueron: CAT. A: Saulo Mota / Freddy Rodriguez (66), Quino Montero / Carlos Aguilera (67), y Carlos Rodriguez / Fidel Pérez (69). CAT B: Narciso y Joel Morales (65), Christian Eduardo / Micky Flaquer (69), y Carlos Alfaro / José Hernández (70)* CAT. C: Carlos Flores / Franklin Glass (70), Volker Schmid / Volker Schmid Jr. (74)*, y Roberto Miñoso / Raúl Pedroni (74)*. El drive mas largo (hoyo 1) lo ganó Casimiro Richiez, y el acercamiento a bandera (hoyo 15), Narciso Morales. (*) desempate por tarjeta.

En el torneo hubo una gran cantidad de rifas cortesía de los patrocinadores, Bacardí Dominicana con su producto Dewar’s, SENASA, RV Consultores Internacionales, BM Cargo, Brugal, La Aurora, Tonka Entertainment, Serenade Hotel, Puntacana Resort and Club (Corales GC), La Estancia Golf Course, Barceló (The Lakes), Hard Rock Golf Course, Iberostar Golf Course, Cerveza 5,0 (Almacenes Hatuey), Metro Country Club, Grupo Dental AMOS, Punta Blanca Golf Course, Hospifar, AmeriRent, Punta Espada Golf Course, Par 3 Residence and Lodge, DeportivApp, y Medios Fiebre de Golf. La actividad culminó con un buen ambiente de fiesta con la música de la banda Tonka Entertainment, buenos puros, tragos y gran camaradería.

