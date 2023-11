Afirman unión de haitianos en torno al canal hace ver cierre fronterizo como un capricho de RD 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO-Todas las maniobras realizadas por el Estado Dominicano para paralizar la construcción del canal en el río Masacre, parecen estar surtiendo un efecto contrario al esperado.

De acuerdo con el periodista Edward Ramírez, en lugar de paralizar el proyecto, las acciones de República Dominicana lograron unificar la diáspora haitiana y fortalecer la postura de Haití en el escenario internacional, dejando entre ver el cierre de la frontera como un capricho.

“Lo único que ha hecho este conflicto Haití es unificar ese país, a los cuales ni siquiera su diáspora le hacía caso, nunca antes la diáspora haitiana había enviado tanto dinero a Haití como lo está haciendo ahora, incluso para actos exclusivos como es ese canal, que supera con millones cualquier obra que se ha hecho en los últimos años en la provincia de Dajabón, Montecristi, Elías, Piña e Independencia”, indicó.

“Ahora ese país que se ha empoderado en una sola comunidad, entonces empieza un lobbismo en los organismos internacionales que nos hace ver a nosotros como que ese ladrido que teníamos cuando cerramos la frontera con Haití, era sencillamente un capricho de nuestro país”, expuso Ramírez durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, que transmite El nuevo Diario TV.

(Ver programa).

Manifestó que aquel conflicto iniciado en septiembre, que impulsó una escalada de tensiones con Haití, ha dejado significativas pérdidas económicas, sin que las medidas adoptadas por República Dominicana surtan efecto alguno.

“Haití no dejó de construir su canal y nosotros tuvimos pérdidas económicas significativas. ¿A quién benefició esto?, a nadie, porque pensábamos que nos iba a beneficiar a nosotros; sin embargo, esta misión internacional sobre Haití no ha surtido efecto, se quedó en un vano apoyo de las Naciones Unidas y de otros países, porque esto no tiene ni pie ni cabeza”, expuso.

En ese aspecto, comentó que “ahora entiendo lo que dijo el presidente de que la frontera nunca iba a volver a ser igual y es cierto, porque la realidad de todos los munícipes de las zonas fronterizas no es la misma que antes de este conflicto”, comentó.