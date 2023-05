Afirman respuestas mediáticas no son suficientes para abordar seguridad en Manzanillo

EL NUEVO DIARIO, MONTECRISTI.-El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER), aseguró que las respuestas mediáticas no son suficiente para abordar la problemática de seguridad transfronteriza en Manzanillo, por lo que las autoridades del Gobierno dominicano deben implementar una estrategia de seguridad transfronteriza integral que plantee la complejidad de la situación y permita proteger a la comunidad.

Frank Valenzuela, presidente de la organización no gubernamental, destacó que frente a las denuncias de la escalada de robos que ha estado ocurriendo en Manzanillo, el Ejército Nacional emitió una declaración a los medios nacionales en la que destacaba que «la Comandancia del ERD anunció el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Pepillo Salcedo de esta provincia, con el envío de más tropas “para enfrentar bandas haitianas que operan en Fort Liberté Haití».

El presidente del Centro CEBAMDER señaló que el alivio y tranquilidad que Manzanillo sintió tras las declaraciones de las autoridades sobre el reforzamiento de la seguridad, se desvaneció al descubrir que solo se trataba de medidas mediáticas para apagar el fuego en vez de abordar el problema de la inseguridad transfronteriza integralmente, se está movilizando a miembros del ejército que se encuentran en Mao y Dajabón, lo que refleja que la única preocupación es poner un parche al problema.

Aseguró que el accionar de los miembros del Ejército y la Policía en Manzanillo en el transcurso de esta semana que finaliza, es una muestra palpable de que con una estrategia de seguridad transfronteriza integral y una acción decidida, es posible combatir la delincuencia de las bandas haitianas.

Valenzuela expresó que lamentablemente esa respuesta tiene un carácter eminentemente mediática, ya que en un encuentro realizado por la Federación de Juntas de Vecinos del Municipio de Pepillo Salcedo, el nuevo comandante del departamento en la provincia Montecristi, el coronel Diógenes Montero Guerrero, destacó que «yo lo mandé a que amanecieran, a este coronel, oye un coronel, un mayor, que eran lo que cuidaban el pueblo de Montecristi, deja el pueblo solo, que yo me quedo solo allá, vete que ellos te necesitan allá».

El coronel Montero agregó, «les repito, llegando ayer y tratando de hacer las cosas con amor. Pero por más amor que yo quiera, si yo no tengo las herramientas no estoy en nada, comprendan mis amigos, compréndame, si no tengo las herramientas, no estoy en nada, señores».

Valenzuela destacó que a ese encuentro ni siquiera asistió el comandante del Décimo Batallón del Ejército, coronel Domingo Cruz Sosa, a pesar de haber sido invitado.

Aseguró que es más preocupante para la comunidad de Manzanillo que los superiores del jefe de la Policía en Manzanillo «desconocían que en Manzanillo había dos policías en el destacamento», a pesar de que según el propio comandante de la PN en Montecristi, «en Manzanillo hay gente buena, es un pueblo turístico, un pueblo lindo, un pueblo tranquilo, que no podemos permitir que nadie pase por el río Masacre para venir a hacer que nuestras inversiones se vayan para otro lado por ellos».

