Afirman que PRM unido trabaja para mantener desarrollo y estabilidad RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO OESTE.- En el municipio de Santo Domingo Oeste miles de personas, junto a la dirigencia nacional del movimiento perremeísta Más Cambio, le solicitaron este sábado a viva voz al presidente Luis Abinader su repostulación a la candidatura presidencial desde el polideportivo de Las Caobas.

Así lo indica una nota de prensa, la cual agrega que la secretaria general del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Carolina Mejía, encabezó el acto y en sus palabras manifestó que “la República Dominicana no se puede permitir volver a la corrupción y a la impunidad y es por lo que necesitamos que el presidente Abinader nos dé cuatro años más.”

Acompañaron a Mejía los dirigentes oficialistas; Dario Cedeño, Eddy Nolasco; Senador por la provincia Valverde, Félix Hiciano; Diputado por Hermanas Mirabal, Breinlyn Hiciano; dirigente nacional del PRM y destacado empresario, el connotado y querido Nando Paniagua, entre otros.

De igual forma participaron los líderes políticos de la zona, Francisco Campusano; presidente PRM Santo Domingo Oeste, Jean Claude; Vicepresidente PRM Santo Domingo Oeste, Leyvi Bautista; Diputada por la provincia Santo Domingo, Ignacio Aracena; Diputado por Santo Domingo, José Andújar; Alcalde de Santo Domingo Oeste, entre otros. También Brenda Ogando; Diputada por Azua, Kenia Bidó; Diputada por la seccional de Estados Unidos y Canadá, Lily Florentino; Diputada por la seccional de Europa y Dorina Rodríguez; Diputada por la provincia Duarte.

Fueron juramentados Carmen Leyda Escarfuller; ex candidata a diputada de Peravia, Williams Cabral (Neme Neme); ex candidato a diputado por Santo Domingo del PRD, Edward de Aza, Maximiliano Batista; ex candidatos a Regidores del PRD por el municipio de Los Alcarrizos y más de 200 dirigentes del PLD y PRD; acompañados de miles de antiguos simpatizantes de fuerzas políticas opositoras de todo el territorio nacional.

El director ejecutivo de Más Cambio, Fredy Fernández, enfatizó que “…atrás queda la injusticia, la desigualdad, la desidia y la impunidad; alante tenemos más justicia independiente, más trabajo, más voluntad y más cambio para toda la República Dominicana.”

Se recuerda que Más Cambio es un movimiento perremeísta que promueve y trabaja por la repostulación y reelección del actual presidente de la República Dominicana; Luis Abinader.

Se anunció que Más Cambio continuará su ruta nacional por la continuidad del cambio y según sus dirigentes “la historia continúa….”

