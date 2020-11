Afirman Putin habría sido sometido a cirugía en febrero por padecer cáncer

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, RUSIA.- El analista político Valery Solovei afirmó este sábado que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría sido sometido a una cirugía el pasado mes de febrero por padecer cáncer.

Según las revelaciones de Solovei, Putin, de 68 años, tuvo que ser operado en una intervención que fue llevada a cabo en la zona abdominal.

¨Si alguien está interesado en el diagnóstico exacto, no soy médico y no tengo ningún derecho ético a revelar estos problemas. El segundo diagnóstico es mucho más peligroso que el primero, ya que la enfermedad de Parkinson no amenaza el estado físico, solo limita las apariciones públicas¨, afirmó Solovei, quien ya había revelado que Putin sufre Parkinson.

Sin embargo, aunque Solovei ha externado estas afirmaciones, el Kremlin ha negado todo asegurando que Putin se encuentra en buen estado de salud.

Los rumores sobre la salud del mandatario ruso comenzaron a surgir después que se reveló que se estaban redactando documentos para convertirlo en senador vitalicio cuando se retirara de la presidencia.

Según Solovei, que es exjefe de relaciones públicas del Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, Putin planea renunciar en enero debido a sus problemas de salud y planea nombrar a su hija Katerina Tikhonova como su sucesora.