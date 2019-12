Afirman PLD retendrá poder por estar unido y ser partido más grande en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Cuando vengan las elecciones municipales y con un partido (PLD) siendo el más grande del país, con el 5% de los síndicos, los senadores que posee son probados y tienen bases, los empresarios apuestan al partido, porque le ha garantizado su estabilidad, que ha hecho leyes para el que tenga posibilidad de invertir haga sus negocios, el peledeísmo retendrá el poder.

La afirmación es del presidente estatal de la entidad política, Frank Cortorreal, quien añadió que el país caribeño goza de una estabilidad envidiable. “No es bla, bla, es real, la República Dominicano es el país que más está creciendo permanentemente en América Latina”, indicó.

“Y creo que uno de los errores cometido por el PRM fue oponerse a la unificación de las elecciones, porque ese partido está tan débil a nivel municipal y congresual que solos llevan 14 senadores”, dijo, admitiendo que aun el PLD con ciertos desgastes, retendrá el poder, porque no hay alternativa fuera del mismo, que presenta riqueza, estabilidad política y económica.

Al preguntarle que esa riqueza se queda arriba no llega hacia abajo, contestó que eso es otra cosa y hablo que siendo empresario lo que quiero para mi negocio es ganar dinero y estabilidad. “Si no llega a los de abajo, es uno de los grandes problemas que el estado tiene que resolver”.

Precisó que el Estado ayuda hacer negocios, “pero págame los impuestos para hacer política sociales y públicas. Es una contradicción que hay allá, si se ve la tasa impositiva en RD es muy bajita y el gobierno tiene que estar recogiendo lo poco que le dan, tomando préstamos, pero los negocios que no toman préstamos y no invierten no crecen, hasta los grandes capitalistas lo hacen para el desarrollo”.

Precisó que RD es un país bendecido. “Allá nadie se muere de hambre, somos el país donde el 85% de lo que consumimos lo producimos, somos autosuficientes alimenticio, uno de los pocos países del mundo”, expresó Cortorreal.

Anuncios

Relacionado