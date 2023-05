Afirman no hay sanciones en RD para acoso escolar; leyes solo hacen sugerencias para mejorar comportamiento

Por: Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescente aseguró que las leyes de República Dominicana no contemplan sanciones para el “acoso escolar o el bullying”, sino que realizan recomendaciones para mejorar este comportamiento.

La jueza titular del tribunal, Togarma Abreu Rosario, comentó que cuando se genera el conflicto por el “acoso escolar o el bullying”, entre dos niños se debe trabajar sobre la base de la reincorporación de ambos por el buen camino.

“Son niños que necesitan protección cuando el abusador está mostrando signo de posible abuso, lo que se refleja emocionalmente o de cualquier otra manera, una situación que también debe trabajarse tanto el abusador como el abusado”, refirió.

Sin embargo, manifestó que la ley no tipifica el “bullying” como tal, pero sí establece que los niños tienen derecho a la protección de su integración física, psíquica, moral, sexual y de toda índole, donde se puede evaluar y ponderar el caso.

“La sanción del niño siempre debe ser sobre la base de la reinserción de ambos niños para encaminarlo por el buen comportamiento en el ámbito escolar”, sostuvo.

Abreu Rosario expresó sus opiniones junto a Soraya Suárez, Alci Cruz, Euric Santi y Julia Muñiz durante la segunda entrega de una serie de diálogos, sobre el acoso escolar que se están realizando en El Nuevo Diario Podcast, con la intención de abordar este fenómeno desde una perspectiva crítica, para arrojar luz y aportar soluciones.

La magistrada explicó que cuando los niños no tienen padres responsables, no existen las herramientas para darle respuesta como en otros países, con lo que habría que ser creativo para salir adelante.

“En esos casos, sobre todo, no es una solución y no existe una persecución penal, que el nivel de atención no es tan alto y si se hace una ponderación sería un daño peor”, señaló.

Asimismo, precisó que en el referido caso tampoco se puede dejar de lado la situación en la que hay que decirle al niño adolescente de que cometió un error y habría que sancionar para que no vuelva a repetir esa acción para que no continúe haciendo.

