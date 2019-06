Afirman mujer que grabó video horas antes de morir en hospital duró más de 12 horas sin atención médica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Leticia Santana, hija de la mujer que grabó un video horas antes de morir denunciando falta de atención médica en un hospital de Santiago, manifestó que su progenitora estuvo en el citado centro médico desde las 6 de la mañana hasta las ocho de la noche sin oxígeno, a pesar de sufrir de asma.

La hija de Nery Gil Ferreira, de 46 años de edad, realizó la denuncia durante una intervención en el programa El Despertador del Grupo SIN.

“Cómo es posible, que desde las 6 de la mañana y todavía eran las 8 de la noche y una persona diabética, hipertensa y asmática no tenía ni un oxígeno puesto, y mira los médicos dicen que falleció de un paro respiratorio”, manifestó la mujer.

La hoy occisa grabó el video mientras estaba acostada en una cama del hospital Presidente Rafael Estrella Ureña, quejándose de que no era atendida por el personal del centro, al tiempo que advirtió que si fallecía sería por no haber recibido atención médica.

Santana pidió justicia por la muerte de su progenitora, quien, según narró, era la cabeza de su familia.

La mujer indicó que “me sentía muy mal y muy triste y yo decidí ver fotos de ella en su teléfono y con lo que me topo es con este video, mi mamá me estaba mandando el video pero ella no tenía internet”.

Agregó que su madre salió a las seis de la mañana porque su médico le informó que si no mejoraba con lo que le indicó, que retornara al citado hospital.

La mujer indicó además que “yo lo que quiero que se haga justicia porque yo no quiero que a otra persona se quede sin su madre por falta de atención, ya a mi mamá no me la pueden devolver ni con dinero”.

Añadió que las autoridades no se han comunicado con ella, solo los medios de comunicación.

