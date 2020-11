Afirman Marca País es mucho más que un concepto, es toda una experiencia

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BANÍ.- La Comisión Multisectorial Marca País realizó este jueves un panel en el Centro Cultural Perelló acerca de todos los aspectos relacionados a la Marca País que se está desarrollando en República Dominicana en el que participaron profesionales de la publicidad y la comunicación.

Un comunicado indica que con este segundo encuentro, llevado a cabo en Baní, se propician espacios donde expertos del área puedan integrarse, participar y explicar, desde su perspectiva, acerca de los diferentes elementos que conforman la marca país, su importancia, su valor y el fortalecimiento de la reputación de la nación, para así llevar mejor información y más claridad sobre dicho tema.

“Seguimos recorriendo el país, para así educar y promover la Marca País, llevando información clara y precisa de lo que representa este proyecto de todos los dominicanos, además de su gran valor dentro de la estrategia nacional de desarrollo”, dijo Ligia Bonetti, presidente ejecutiva de Grupo SID y coordinadora por el sector privado de la Comisión Multisectorial al dar la bienvenida al evento.

El panel, moderado por Lara Guerrero, presidenta de MG Public Relations, estuvo conformado por Eduardo Valcárcel, socio-director de Newlink Dominicana; Evaristo Angurria, propietario de @Angurria; José Llano, CEO de Llano Constructive Marketing; y Tansi Santos, VP de Planning de la Agencia Ogilvy República Dominicana.

Todos los panelistas coincidieron en que la Marca País es un elemento fundamental dentro de la estrategia nacional de desarrollo y que la misma debe basarse en la riqueza cultural y los aspectos distintivos que caracterizan a los dominicanos.

Al referirse al concurso con el que se busca realizar el logo de Marca País, Angurria destacó que esta iniciativa es una oportunidad única, pues se trata del proyecto gráfico más importante y trascendente después del escudo. Mientras, Santos consideró que la estrategia de la Marca País ofrece beneficios en todos los aspectos porque permitirá que tanto el país como su gente crezca y esto se logra con un trabajo en conjunto.

Llano corroboró con esta opinión al explicar que una marca país se construye entre todos y es exitosa cuando se comprende que no es un logo ni se reduce a un “me gusta o no me gusta”. Sostuvo que una marca país es sinónimo de orgullo, es decir, tiene que ver mucho con lo que identifica y diferencia a una nación de otras.

Valcárcel indicó que la Marca País, sustentada en cinco importantes pilares, contribuirá con el desarrollo de la Republica Dominicana especialmente porque se encuentra un momento en que la economía se encamina a una recuperación. Asimismo, aclaró que la coherencia en este sentido es vital, porque se diseñará la marca que identificará al país por dos o tres décadas.

Al evento se dieron cita un nutrido grupo de personalidades, destacándose Milciades Franjul, senador por la provincia Peravia; Ligia Bonetti, presidente ejecutiva del Grupo SID y coordinadora por el sector privado de la Comisión Multisectorial; Manuel Pozo Perelló, presidente ejecutivo de INDUBAN y miembro de la Comisión Multisectorial; Mercedes Rodríguez, diputada de la Provincia Peravia; Félix Peguero, director Ejecutivo de la Cámara de Comercio de la Provincia Peravia y Juan Tejada, presidente del Clúster de la provincia Peravia.