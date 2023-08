Afirman Manuel Jiménez anuncia reelección entre basura y abandono de SDE

EL NEVO DIARIO, SANTO DOMINGO ESTE.- Residentes del municipio Santo Domingo Este, cuestionan la mala administración del alcalde Manuel Jiménez, quien a casi cuatro años de haber iniciado la gestión municipal, no ha logrado sacar esa demarcación del abandono y la incertidumbre que padece desde hace décadas.

Señalaron que el problema de la basura, la inseguridad ciudadana, la delincuencia, sigue latente en el municipio Santo Domingo Este.

Los residentes aseguran que los basureros improvisados y los desperdicios están enfermando a los niños y ancianos de Santo Domingo Este, no tiene la mínima voluntad de resolver estos problemas que no permiten que el municipio se desarrolle.

Recordaron que cuando Manuel Jiménez inició su gestión en el 2020, dejó llenar el municipio de basura por todos los lados, el Gobierno central tuvo que declararlo en estado de emergencia porque él no tenía la capacidad gerencial, para asumir ese cargo y así ha continuado durante estos últimos tres años en el Ayuntamiento.

Dijeron que no entienden que si el país se mantuvo cerrado completamente a causa de la Pandemia del Covid 19, con todos los negocios y centros de diversión cerrados, además recibiendo el presupuesto que asigna la Liga Municipal Dominicana a los ayuntamientos, el alcalde Manuel Jiménez no aprovechó el escenario para reorganizar y desarrollar su programa de trabajo; ahora con el país abierto, no terminará nunca de hacerlo”.

“No creemos en las promesas de Manuel Jiménez, el municipio carece de las mismas necesidades, la basura continúa arropando las calles de Santo Domingo Este y el haciendo las mismas promesas falsas a los munícipes y no sabe cómo la va a cumplir”, aseguró otro de los entrevistados.

Al observar un audiovisual que circula por las redes sociales, vimos como Manuel Jiménez quiere y necesita otro período, porque su gestión fue reducida casi a la mitad por el tema de la pandemia y que necesita más tiempo para recuperar y cumplir nuestros sueños de hacer de Santo Domingo Este una ciudad justa y creativa.

