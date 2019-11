Afirman la expectativa de vida en EEUU disminuye por aumento de mortalidad de jóvenes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- La expectativa de vida en EE.UU., que venía aumentando durante las últimas seis décadas, ha empezado a disminuir en los últimos tres años, especialmente por el alza de la mortalidad de gente joven por consumo de drogas y suicidio, entre otras causas, según un artículo publicado este martes en JAMA.

“La expectativa de vida al nacer en Estados Unidos no se ha mantenido al ritmo de la de otras naciones ricas, y ahora está disminuyendo”, afirmó el reporte publicado en Journal of the American Medical Association (JAMA) y encabezado por Steven Woolf, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Virginia.

“Hacia 2014 -agregó- la mortalidad entre personas de 25 y 64 años empezó a incrementarse como resultado de sobredosis de drogas, abuso de alcohol, suicidios y una lista diversa de enfermedades de los órganos”, señala el artículo.

Los investigadores revisaron los datos de expectativa de vida entre 1959 y 2016 y las tasas de mortalidad por causas específicas entre 1999 y 2017, y encontraron ese incremento de la mortalidad entre todos los jóvenes y adultos de edad media en todos los grupos raciales.

Entre 1959 y 2016 la expectativa de vida en EE.UU. creció en casi 10 años, pasando de 69,9 a 78,9 años, y el incremento más rápido ocurrió entre 1969 y 1979.

Esa expectativa de vida siguió avanzando, aunque más lentamente, durante la década de 1980, y según el Centro Nacional para Estadísticas de Salud, alcanzó su máximo de 78,9 años en 2014.

Pese a lo notorio de la disminución de la expectativa de vida durante estos tres años consecutivos, el problema central no es nuevo, sino que ha estado acentuándose desde la década de 1980, añadió el artículo.

“La expectativa de vida en los países desarrollados ha aumentado en gran parte del siglo pasado, pero la expectativa de vida en EE.UU. comenzó a perder el ritmo de otras naciones y para 1998 había caído por debajo del promedio de expectativa de vida entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, según estos investigadores.

Desde entonces y si bien la expectativa de vida entre los países de la OCDE continuó aumentando, la de Estados Unidos dejó de crecer para empezar a bajar desde 2014 y marcar 78,6 años en 2017.

La merma fue más grande entre los hombres, con una baja de 0,4 año comparada con las mujeres (0,2 año).

Entre 2014 y 2016 la expectativa de vida entre los blancos no hispanos bajó de 78,8 a 78,5 años; para la población negra disminuyó de 75,3 a 74,8 años, y para los hispanos bajó de 82,1 a 81,8 años, según el informe

Los investigadores señalaron que una de las principales causas del incremento de la mortalidad entre jóvenes y personas de mediana edad fue el enorme aumento de las sobredosis de drogas a partir de la década de 1990.

“Entre 1999 y 2017 la mortalidad en personas de mediana edad debida a sobredosis de drogas aumentó en 386,5 %”, explicaron.

Las muertes por sobredosis de drogas subieron en 531,4 % entre las personas de 25 a 34 años; un 267,9 % entre las personas de 35 a 44 años, y un 350,9 % entre las de 45 a 54 años de edad.

También subieron entre estos grupos las tasas de mortalidad debida al alcohol, mientras que la tasa de suicidios entre las personas de 25 a 64 años de edad subió en 38,3 %, indicó el informe.

