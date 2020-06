Afirman “irritación del PRM” se debe a que Gonzalo le pasó a Luis Abinader

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La directora ejecutiva de la Juventud del Sector Externo con Gonzalo, Lisset de los Santos, afirmó este lunes que “la irritación” de la oposición es porque Gonzalo Castillo “le pasó como un bólido” al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

Santos dijo que así lo demuestran las últimas encuestas realizadas en el país, donde se “evidencia” el avance del candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“La porción de tolerancia del PRM se reduce a su mínima expresión, a tal punto, que les irrita el alto nivel de solidaridad y compromiso social expresado por Castillo desde el primer día de la pandemia en beneficio del pueblo”, expresó Santos.

La joven política sostiene que “la desesperación los convoca a seguir mintiendo y destruyendo, porque esa es su naturaleza. Recordemos el prontuario de caos implementado por sus alcaldes electos desde el día uno”.

De los Santos se expresó en esos términos en una reunión vía Zoom, dirigida por el oordinador nacional de la Juventud con Gonzalo, Elías Cornelio, y donde participaron cientos de jóvenes de todo el país organizando acciones electorales de cara a las elecciones del 5 de Julio.

Agregó que los ataques del PRM no son “contra el próximo presidente Gonzalo Castillo, no, no, no, los ataques son contra el pueblo y su bienestar”.

En ese sentido, De los Santos dijo que dichos ataques están dirigidos contra “la tanda extendida, los empleados públicos, las estancias infantiles, los préstamos agropecuarios, los préstamos a las Pymes, los préstamos de Banca Solidaria, al programa progresando con solidaridad, al programa Fase y Pa’ ti”, entre otros.

