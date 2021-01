Afirman hay una campaña montada en contra del ministro de Educación

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El comunicador y economista Ramón Núñez Ramírez afirmó este viernes que hay una campaña montada en contra del ministro de Educación de la República Dominicana, el doctor Roberto Fulcar, sin que este haya cometido ningún tipo de irregularidad en los procesos ejecutados hasta el momento.

“Hay una campañita montada contra el ministro de Educación”, expresó Núñez Ramírez antes de agregar que primero calificando de irregularidades las licitaciones para la adquisición de equipos tecnológicos y luego el pago por acompañamiento en el proceso realizado al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Sostuvo que los números de la licitación lo dicen todo, al indicar que “el pastel no fue entre dos o tres, fueron 54 compañías, no fueron disque los cuñados ni los hermanos, no, 54 empresas reconocidas participaron en las licitaciones”.

A través de su espacio Tele Matutino 11, Núñez Ramírez dijo que es normal que algunas empresas se hayan quejado del proceso, ya que esto ocurre en todos los actos de esta naturaleza.

“El que pierde, aunque esta licitación haya sido transparente, siempre patalea, pero siga adelante, ministro, que estos son fuegos artificiales y siempre los habrá”, expresó.

Sostuvo que, pese a lo planteado, el ministro Fulcar realizó una rueda de prensa esta semana para ofrecer detalles de cómo se realizó el proceso.

“Yo no tenía que estar ahí para convencerme de que esa licitación estuvo bien hecha”, expresó Núñez Ramírez, quien señaló que por razones ajenas no pudo participar en el encuentro del funcionario con la prensa.

Dijo que aun así Fulcar entregó los resultados y otros documentos de procesos anteriores que avalaban la transparencia del proceso.

“Ahora el ataque es lo que costó el acompañamiento del programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. Fue correctísimo, el PNUD ha jugado papeles estelares”, puntualizó Núñez Ramírez tras recordar el acompañamiento de este órgano en lo que llamó la reforma fiscal más exitosa realizada en el 1991, durante el gobierno de Joaquín Balaguer.

Puntualizó que el PNUD a través de los años ha acompañado el gobierno dominicano “en muchísimas cosas”.

Lo que dijo Fulcar

El pasado martes Fulcar dijo que el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana durante el proceso de compras de equipos electrónicos para la docencia a distancia, “ahorró alrededor de 27 millones de dólares” al Estado dominicano.

Fulcar dijo que en las licitaciones se ha logrado un nivel de precio un 36 % menor en relación a “todos los procesos anteriores” del Ministerio de Educación (Minerd), “a pesar del dólar”.

Por su parte, la representante del PNUD, Inka Mattila, dijo se ha ahorrado cerca de 18 millones de dólares con respecto a las estimaciones iniciales, durante un acto de rendición de cuentas sobre los procesos de licitación de la entidad, en los que el organismo multilateral prestó apoyo.