Afirman falta de desalojo impide construcción de hospital San Bartolomé, en Neiba

EL NUEVO DIARIO, NEIBA, Bahoruco.- En una reunión realizada la tarde de este miércoles con la comisión que preside la demanda de la construcción del hospital San Bartolomé, el ingeniero José García, afirmó que solo está a la espera de que se desaloje la deteriorada estructura, para iniciar los trabajos.

Según García encargado de la construcción del referido centro de salud, para el inicio de los trabajos de la obra, la cual duraría un año, el Gobierno ha destinado el 20 %, unos 79 millones de pesos, del total consignado en el Presupuesto General de la Nación.

De acuerdo a lo expresado por el gobernador provincial, Rafael Cuevas y demás autoridades, el problema de que no haya iniciado la obra, no está en Danilo Medina, sino en un cuello de botellas de funcionarios que no se han puesto a tono con una orden que ha dado el presidente.

“El gobierno resolvió el problema creando las condiciones en Galván, yo pienso que lo mejor sería en nosotros, enfocarnos en que se traslade, inmediatamente el personal médico de Neiba a Galván, para así demoler la estructura del hospital”, dijo.

Rafael Cuevas, agregó que luego de desalojarse el centro de salud, en Neiba se ofrecerán los servicios de consultas, emergencias, rayos x, laboratorios, en tanto que en Galván, solo será internamiento y cirugía. Reiteró que las condiciones físicas están creadas.

Ante la insistencia de la comisión que lidera el reclamo, de saber la causa exacta por la que no ha iniciado la construcción de dicho hospital, las autoridades presentes dijeron que la causa radica en el Servicio Nacional de Salud, donde debe ordenarse el traslado del personal.

El vocero de la comisión, Cesar Matos, sostuvo que la lucha que seguirá en torno al reclamo de la construcción del hospital, dependerá del viaje que realizarán este jueves a la capital, ya que obtendrán las informaciones en el Servicio Nacional de Salud, que es donde está la última decisión.

En esta reunión también estuvo presente, el Senador por Bahoruco, Prof. Manuel Paula, el director provincial de Salud, doctor Eddy Caraballo, el Alcalde de Neiba, Eliferbo Herasme, el director del hospital de Neiba, Ricardo De Los Santos, ADP-Neiba, PN, miembros de la prensa, entre otros.

