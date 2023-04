Afirman en RD la atención primaria se ha detenido por la falta de consenso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Comité de Salud de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) realizó el conversatorio “Retos y oportunidades de la puesta en marcha de la atención primaria”, contando con la exposición como orador principal de Arismendi Díaz Santana, presidente de la Fundación Seguridad Social para Todos (FSSPT).

En el encuentro, Díaz expuso sobre la situación de la atención primaria en el país, señalando los riesgos y oportunidades de mejora en esta discusión, asegurando que “La atención primaria debe iniciar para beneficio de los pacientes, médicos, sector y demás actores de seguridad social vinculados al tema”.

“Los gobernantes deben ver que hay un bloque nacional que reclama algo pendiente de la ley, en la puesta en marcha se deben involucrar organizaciones médicas, populares, sociales y sindicales (…) eso beneficia directa e indirectamente a las empresas, porque soluciona problemas de salud de la familia de los empleados, aumenta la productividad”, indicó Díaz.

El panel, titulado «Retos y oportunidades de la puesta en marcha de la atención primaria», incluyó la participación de Magdalena Rathe, presidenta y fundadora de la Fundación Plenitud, el Dr. Eduardo Read, presidente de la Asociación Dominicana de Centros de Atención Primaria y Edward Guzmán, gerente general de Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). Fungiendo como moderador de este intercambio de ideas estuvo el Dr. Alejandro Cambiaso, líder de la Comisión de Acceso y Cobertura del Comité de Salud de Amchamdr.

En la discusión, los panelistas debatieron sobre la importancia de la creación de un sistema de Atención Primaria en el país, que sea inclusivo y que esté enfocado no solo en enfermos o envejecientes, sino en todos los dominicanos, alcanzando así un avance en la medicina preventiva, que permita identificar a tiempo factores de riesgo o enfermedades que por lo general no son muy perceptibles hasta que comienzan los síntomas y efectos, como la diabetes e hipertensión.

El Dr. Eduardo Reid, presidente de la Asociación Dominicana de Centros de Atención Primaria, aseguró durante su exposición en el panel, que, para alcanzar la meta de establecer un sistema justo, se debe “colocar al paciente y al dominicano como prioridad”.

“Lo principal, por lo que no ha empezado la Atención Primaria en el país es porque no se ha puesto el paciente como eje central. Hay discusiones económicas de aseguramiento, de redes, de mil cosas, pero lamentablemente, la importancia de la salud y la prevención del paciente como eje central no ha sido la voz cantante en este asunto. Tiene que haber voluntad política de decir esto va a empezar y realizar mesas de trabajo para ponernos de acuerdo”, dijo Read.

Durante su participación en el debate, Magdalena Rathe, presidenta y fundadora de la Fundación Plenitud, quien ha trabajado en el desempeño de los sistemas de salud durante años, explicó que lo importante a la hora de desarrollar una estrategia como esta es que se cumplan las disposiciones para lograr los resultados deseados.

“En estos trabajos sobre desempeño, hemos vistos algo fundamental, y es que los países en Latinoamérica y el Caribe que tienen mejor desempeño de su sistema de salud son justamente los que tienen un fuerte sistema de Atención Primaria en Operación”, dijo Rathe.

Al asegurar que la Atención Primaria no hace referencia a un centro de atención, si no a una estrategia en la que todos los actores deben involucrarse y caminar en el mismo sentido, Edward Guzmán, gerente general de Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), dijo que las discusiones entorno al establecimiento y mejoramiento de la Atención Primaria en el país se han detenido debido a la falta de consenso.

“Para la inclusión de la Atención Primaria hace falta consenso, que nos podamos reunir, seguir hablando y proponiendo ideas. Como país debemos generar un consenso. También es importante el financiamiento de parte del Estado y la Seguridad Social, que no se puede dejar de lado”, indicó el funcionario.

Para finalizar este AMCHAMDR Talks, el Dr. Alejandro Cambiaso, líder de la Comisión de Acceso y Cobertura del Comité de Salud de la Cámara, reiteró que para lograr un sistema de Atención Primaria eficiente en la República Dominicana es necesario llevar la discusión a un plano en el que todos los actores involucrados, públicos y privados, puedan discutir y trabajar juntos.

