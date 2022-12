Afirman desconfianza en justicia hace ciudadanos aplaudan muerte de delincuentes

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINNGO.- El analista político Aneudy Ramírez consideró que la desconfianza de los ciudadanos en el sistema judicial dominicano, los lleva a aplaudir que las autoridades “le den pa´ bajo” a los delincuentes.

Sin embargo, expuso que eliminar de esta forma a los antisociales, alimenta el círculo vicioso en que ha estado vagando República Dominicana desde hace años, porque al no apresarlos y dejarlos morir se extingue la posibilidad de indagar más allá.

Aclaró que no defiende los delincuentes porque “son lacras sociales”, pero estimó que, “mientras le estemos dando plomazos a los delincuentes” el país no va a poder avanzar, porque se está jugando a ser Dios cuando no debería ser así.

En ese sentido, abrazó la idea de que lo que debe mejorar en República Dominicana es el sistema judicial y que partiendo de ahí, que la Policía cumpla su rol de prevención, mas “no de asesino”.

Durante la conducción del programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Ramírez señaló que, abrir fuego contra supuestos delincuentes aumenta la brecha de que personas inocentes pierdan la vida en confusos incidentes que luego las autoridades no pueden explicar ni compensar a los familiares.

El comunicador realizó estas declaraciones a propósito de que la noche del pasado martes seis personas perdieron la vida durante un enfrentamiento con agentes del cuerpo de orden en el municipio de Los Alcarrizos.

“De los que mataron en los Alcarrizos hay dos policías, es que la fiebre no está en la sábana, señores, esto es más profundo y hay mucha gente que no quiere entenderlo”, citó.

Relacionado