Afirman Defensor del Pueblo impulsó indexar pensiones a maestros en 2021

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Pablo Ulloa, debutó como el primer defensor del Pueblo en la historia de la República Dominicana en lograr que se realice un ajuste salarial por indexación a las pensiones de 29, 259 maestros a nivel nacional, así lo afirmó Harol Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo.

Recordó que desde 2021 unas 29 mil familias de personas que sirvieron al Estado a través del magisterio están recibiendo los beneficios que les otorga la Ley General de Educación 66-97.

“Ahora corresponde a otro grupo, ¿qué hace el Defensor para mantener eso? Recuerda deberes legales y le dice al Ministerio de Educación: acuérdense que en esta fecha ya hay que indexar las pensiones de los maestros, eso genera bienestar, pero sobre todo, genera una situación de comprensión del cumplimiento de las normas en la República Dominicana”, expresó.

Modesto realizó estas declaraciones al ser entrevistado por los comunicadores Rómulo Vallejo y Darwin Ovalles en el programa “Punto de Análisis”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Los derechos

Harol Modesto aseguró que al Defensor del Pueblo le sorprendió el alto número de personas que afirman no conocer ninguno de sus derechos fundamentales, pero que al mismo tiempo dicen que no se les ha violentado en el último año.

“Así como hay un número alto de personas que dicen no conocer ningún derecho, también hay un número muy lato de personas que dice que no se le violó algún derecho, yo no puedo establecerlo con propiedad, pero puedo inferir que si usted no sabe cuáles son sus derechos tampoco puede identificar una violación”, señaló.

Recalcó que estos datos fueron arrojados por la Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por el Defensor del Pueblo, donde consta que el 54.4% de las personas consultadas no conoce ninguno de sus derechos fundamentales, pero al mismo tiempo, el 66% dijo que el año pasado no se le violó ningún derecho, cifras que lo llevan a la conclusión de que una persona que no conoce sus derechos difícilmente identifica una violación.

En tal sentido, explicó que este estudio elaborado con una muestra de 800 personas en la modalidad presencial mostró la gran labor que es necesario realizar para reforzar los de derechos humanos en la República Dominicana.

