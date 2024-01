Afirman con programa de medicamentos gratuitos para hipertensión y diabetes se aumentará esperanza de vida

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. –El doctor Daniel Rivera, encabezó aquí la Ruta de la Salud; cambia tu estilo de vida, en su versión 32, en el recién inaugurado parque Arroyo Gurabo donde dijo que con el programa de entrega de medicamentos y seguimiento a pacientes del régimen subsidiado contribuirá a aumentar la esperanza de vida de los dominicanos, ya que se garantiza fármacos de calidad y seguimiento oportuno a esas enfermedades.

El funcionario expresó que la importancia de esta iniciativa es que no solo se suministrarán los medicamentos, sino que se estará pendiente de que los pacientes para que lleven su tratamiento de manera oportuna y no les falte el tratamiento.

“Vamos a garantizar medicamentos de manera gratuita y con calidad. Queremos que los pacientes se adhieran al tratamiento, den seguimiento, cambien a hábitos más saludables para mejorar su calidad de vida y así aumentar la esperanza de vida” dijo Rivera.

Además, se refirió al remozamiento y construcción del parque lineal Arroyo Gurabo que representa la mejora del ambiente lo que se traduce en calidad de la salud física y mental para toda la comunidad, ya que invita a ejercitarse y brindar actividades recreativas a niños, niñas y adolescentes.

“Este saneamiento significa que no habrá dengue, salmonela, diarrea, escherichia coli, y algo muy importante es que va mejorar la salud mental, no vamos a tener personas deprimidas en sus casas y no se le va a subir la presión porque tendrán un lugar donde ejercitarse y no pensar en los problemas y en ese sentido felicito al director de Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), Wellington Arnaud, por esta majestuosa obra” dijo.

El titular de Salud, sostuvo un encuentro con los basquetbolistas de los equipos: Ensanche Bermudez, Ensanche Ramos, hoyo Unidos y Múltiple de Rafey, a quienes les recomendó mantenerse enfocados en su propósito y en buenas condiciones de salud, ya que es fundamental para el deporte que practican, al mismo tiempo le hizo entrega de medallas y trofeos como forma de motivación por su buen desempeño.

Precisó que en la provincia Santiago los indicadores dan cuenta de que un 33.2 por ciento de la población es hipertensa,10.4 diabética por ciento, mientras el 75.1 presenta sobrepeso y obesidad, por lo que llamó a cambiar estilos de vida mediante actividades físicas, alimentación saludable y evitar excesos en el consumo de bebidas alcohólicas, sal, azucares y tabaco.

Las palabras de Bienvenida estuvieron a cargo del director provincial de Salud DPS 1, doctor Adalberto Peña, quien resaltó el trabajo del Ministerio de Salud y agradeció que por tercera vez a desarrollado la Ruta de Salud a diversos sectores de Santiago.

En tanto que el Senador por la provincia, ingeniero Eduardo Estrella, destacó la inversión y la importancia que le ha dado el presidente Luis Abinader al sector salud y como el ministro de salud ha sabido interpretar los lineamientos del gobierno y ha aplicado las políticas y estrategias adecuadas para reforzar el sistema de salud.

“Lo que hay es que valorar es la acogida de la población porque cada vez más está haciendo coeconncia de lo que es cuidar la salud. Y valoro la construcción de este parque que se constituye en un gran plan para trabajar la salud, ya que sale más barato prevenir que curar” expreso.

También intervino la doctora Mariana Moreno quien dijo “la salud de la familia implica la salud de todos, es lo que promueve esta Ruta de la salud, tener hábitos saludables, esencial para todos porque lo que saludamos esta iniciativa de salud Pública”.

En su versión número 32 la Ruta de la Salud contó con la presencia de directores de hospitales pertenecientes a los municipios de la provincia, así como representantes de organismos internacionales como: Roger Montes de OPS, personal de USAID y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

La Ruta de la Salud se realiza durante este viernes 12 y sábado 13 en el Parque Lineal de Arroyo Gurabo, y en el día de hoy ofrecieron una actividad especial para los niños con actos de magia, animaciones, música y sorpresas. Las actividades continuarán en el día de mañana sábado con un Rally y las acostumbradas consultas a toda la comunidad.

Esta iniciativa cuenta con la coordinación de la Direcciones de Gestión de Riesgo y Atención a Desastre, Provinciales de Salud, la colaboración de la Vicepresidencia de la República, el Despacho de la Primera Dama, Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESECAL), Servicio Nacional de Salud (SNS), Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), entre otras instituciones públicas y privadas.

En la actividad estuvieron presentes los viceministros José Antonio Matos, de Garantía de la Calidad; Miguel Rodríguez Viñas, de Fortalecimiento del Sector Salud; Robinson Santos director del gabinete del MSP; Gina Estrella, directora de Gestión de Riesgo y Atención a Desastres, entre otras autoridades y directores departamentales, directores provinciales y de áreas de Salud

Así también Martin Acosta, en representación de la OPS/OMS; Manuel Lora Perelló, director Regional del Servicio Nacional de Salud; Manuel Azcona, director Cibao Central, Policía Nacional, entre otras autoridades y representantes de la comunidad.

En la jornada se realizan consultas en las especialidades de pediatría, odontología, medicina general, ginecología, oftalmología, así como servicios de electrocardiograma, ecocardiograma, mamografía, sonomamografía, sonografía, evaluación prostática y pruebas

de PSA, tipificación de sangre, carnetización con SENASA, de igual manera se desarrollan charlas para adolescentes, embrazadas y adultos mayores, sobre alimentación saludable, prevención de embarazos tempranos, educación vial, se entrega medicamentos indicado por el médico y se realiza actividades infantiles, rifas, venta de productos agrícolas, de medicamentos entre otros servicios.