Afirma superávit Gobierno de RD$115 mil millones es porque no ejecuta el gasto de capital

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, dijo este lunes que ciertamente en los meses de enero-julio se observa un superávit primario de alrededor de 115 mil millones de pesos, basado en que el Gobierno no está ejecutando el gasto de capital, no está invirtiendo en infraestructuras.

Explicó que ese gasto de capital consiste en que el Gobierno no está usando el dinero en inversiones en infraestructuras, es decir construcción de carreteras, escuelas, hospitales, calles y otras obras.

“Ahí es que está el problema, como esa inversión está muy lenta, de todo el dinero que se aprobó en el presupuesto, apenas se ha gastado un 1 de 4 pesos para hacer inversiones, obviamente ahí se registra un menor gasto y eso produce un superávit”, sostuvo.

Estimó que hay un contraste entre el anuncio y la realidad presupuestaria, y manifestó que el gobierno es verdad que ha recaudado más dinero, pero toma tiempo aprender a ejecutar obras, que pueden ser de dos tipos.

“Obras de arrastres, es decir obras anteriores y se le da continuidad y obras de inversiones”, dijo Juan Ariel Jiménez.

Mencionó que entre esas instituciones que ejecutan obras de inversiones son los ministerios de Educación, Obras Públicas y Comunicaciones, el INVI.

Manifestó que todos los países del mundo están creciendo después de la pandemia, y en caso de República Dominicana afirmó que si estuviera invirtiendo en obras públicas hoy habría menor desempleo, mayor crecimiento y por ende mejor bienestar.

El exministro de Economía, dijo que él no cuestiona los datos del Banco Central, “ese tipo de política no me gusta, eso no es correcto, no es ahí que se debe concentra el discurso, los técnicos del BC son excelentes y con ética profesional”

Al participar en la entrevista central del programa Matinal, el experto económico tocó varios temas de interés nacional, como es el alza de los precios de los artículos de primera necesidad, en este tenor, indicó que a su juicio el aumento del precio del pollo se debió a que no se admitió con tiempo que había fiebre porcina.

