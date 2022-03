Glenn Davis: “Los dominicanos no aguantan una excusa más del Gobierno”

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO, EL NUEVO DIARIO.– El periodista Glenn Davis, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó este miércoles que el presidente Luis Abinader escuchó el llamado de gran parte de la población, haciendo a un lado las excusas y darle respuestas concretas a la gente.

Sin embargo, indicó que el actual Gobierno provocó que alrededor de 300 mil dominicanos volvieran a la pobreza luego de que se les abandonara con la eliminación de los programas Pa’ti, Quédate en Casa y Fase I, lo que a su juicio se hizo de manera “irresponsable”.

“Esperemos que por fin se atienda a esos sectores olvidados en los 18 meses que lleva al frente del Estado”, añadió.

Cuestionó que ante el alza de precios de los productos de la canasta básica, instituciones como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos del Estado se mantengan “de espaldas” a la población.

“Contrario a lo dicho por el presidente el 27 de febrero, el Plan Social y los Comedores Económicos no se ven por ningún lado. Antes se decía que a los peledeístas se les dañaban las raciones de comida en sus casas, pero ahora no se sabe a quiénes se les daña”, manifestó Glenn Davis en el programa El Nuevo Diario AM, que realiza junto a Julia Muñiz, Rafael Zapata y Enrique Mota, a través de la plataforma El Nuevo Diario TV.

En otro orden, llamó al presidente a priorizar el campo dominicano.

“Me preocupa que este gobierno, aún en la crisis, continúe inclinando la balanza en favor de los grandes empresarios que son sus amigos. Reducir los aranceles de importación a 0% sólo afecta a los productores nacionales, y eso se traduce en una competencia desleal”, destacó.

Invitó a la población en sentido general, a estar atentos a la correcta implementación de cada una de las medidas que anunció el mandatario, porque “los dominicanos no aguantan una excusa más”.

“En momentos de crisis el Estado debe cargar más pesado que la población”, finalizó.-

