Afirma pese a ómicron el presidente Abinader llevará al país “a puerto seguro”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), Félix Santana García, declaró que aún en medio de la persistente pandemia que cuando se creía que estaba menguando recobra todas sus fuerzas a través de variantes más agresivas, la República Dominicana puede estar plenamente confiada en que el presidente Luís Abinader la llevará a puerto seguro.

“Se allanaron los senderos, se alcanzaron las metas y objetivos que la administración Abinader se ha propuesto lograr a favor de la nación dominicana, de eso que a nadie le quepa dudas”, aseguró.

Santana García recordó que a finales del pasado año 2021, el presidente Luís Abinader dijo en sus palabras de felicitación a la nación que a la República Dominicana le esperan muchos retos, pero que también muchos logros por alcanzar, porque será un año de grandes realizaciones.

Dijo que “si el equipo de gobierno no es moral, ético, eficiente y efectivo o no tiene la verdadera vocación de servicio social, se podrían realizar las mejores proyecciones económicas y financieras, pero de nada le servirían si no se cuenta con un gobierno comprometido con la lucha por el bienestar de los habitantes de la nación”.

Indicó que no todos los países, especialmente los de bajo presupuesto en América Latina, cuentan con una gran parte de su población inoculada contra el virus COVID 19 como sucede en la República Dominicana, donde se ha logrado vacunar a más del 50% de su población.

Recordó que las economías que presentan mejores perspectivas en el área para el presente año 2022 en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) son: Panamá con 8.2%; República Dominicana con un 5.5%; El Salvador con 5.6% y Perú con un 4.4%, conforme a las previsiones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Santana García recalcó que el organismo internacional ha hecho la salvedad de que los crecimientos proyectados pueden variar significativamente, dependiendo de los procesos de vacunación y la capacidad de los países para revertir los problemas estructurales.

El funcionario destacó que la República Dominicana cerró el año 2021 con un Producto Interno Bruto (PIB) de más de un 12%, Reservas Internacionales con más de US$12,000 millones, Remesas o envíos de divisas al país por más de US$9,000 millones.

Resaltó que “la Dirección General de Presupuesto se ha empleado a fondo en formular con la colaboración de todas las instituciones que conforman el Gobierno Central, un presupuesto acorde a las expectativas de las circunstancias que se prevén que prevalecerán en los próximos 12 meses de 2022”.

Citó entre las políticas prioritarias contempladas por el presidente Luís Abinader en el Presupuesto General 2022, la Garantía del Derecho a la Salud y Universalización de la Seguridad Social, Educación Pública de calidad, Reactivación Económica y Generación de Empleos Dignos, Justicia, Orden Público y Seguridad Ciudadana.

Así también, Reducción de las Disparidades Territoriales, Apoyo a la Producción Agrícola y Protección Efectiva del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rediseño y Fortalecimiento de un Escudo de Protección Social para la Población más Vulnerable, Acceso al Agua y Vivienda Digna en Entornos Seguros.

Santana García detalló que en Servicios sociales se gastarán RD$487,165.4 millones, en Intereses de la Deuda Pública RD$217,039.1 millones, Servicios Generales RD$188,916,6 millones, Servicios Económicos RD$144,585.4 millones y Protección Medio Ambiente RD$8,574,2 millones.

Habrá un monto importante destinado para la Protección Social consistente en RD$109,365.8 millones, que se distribuirán en: Edad avanzada RD$50,099.6 millones, Desempleo RD$2,458,9 millones, Vivienda Social RD$2,423.6 millones, Equidad y Género RD$499.6 millones, RD$2,037.5 juventud, Asistencia Social RD$50,104.8 millones y Resto RD$1,741.8 millones.

Dijo que los presupuestos deben permanecer alejados de los intereses particulares y pensar más en el bien común, orientado al desarrollo de las personas, que son los soportes de los procesos productivos de las instituciones y las naciones.

